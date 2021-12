PMs e agentes socioeducativos são presos por sequestro e tentativa de extorsão

Três policiais militares e dois agentes socioeducativos do Ceará foram presos em flagrante nesta quarta-feira, 8, em Fortaleza, por participação em um sequestro de um morador de Itapipoca, a 343 km da Capital. Segundo a Polícia Civil do Ceará (PC-CE), a vítima é um homem de 37 anos, que foi raptado após ter sua casa invadida pelos suspeitos durante a madrugada. Além dos profissionais de Segurança, uma outra mulher, de identidade não revelada, também participou do crime.



Poucas horas após o sequestro, o grupo passou a fazer diversas ligações para a família da vítima, exigindo a liberação de quantias em dinheiro. Os pagamentos, no entanto, não foram efetuados. Desesperados, os parentes procuraram a Delegacia Regional de Polícia Civil de Itapipoca (DRPC) para registrar um Boletim de Ocorrência.



Com as informações repassadas pela família, a PC-CE articulou uma força-tarefa para alcançar os suspeitos. A investigação envolveu agentes do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte (DPJI Norte), da Divisão Antissequestro (DAS), da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) e da DRPC de Itapipoca. O trabalho foi desenvolvido em parceria com a Coordenadoria de Inteligência (Coin) da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE) e o Departamento de Inteligência da PC-CE, ambos localizados em Fortaleza.

Sobre o assunto Dois homens são presos com um fuzil na Granja Portugal

Três homens são presos em Chorozinho por furto de veículos no RN

Operação contra milícias no Rio de Janeiro já tem 22 presos

Policiais são investigados por duas tentativas de feminicídio no Ceará





Após intensa troca de informações, os investigadores conseguiram interceptar o veículo dos sequestradores no bairro Barra do Ceará, no fim da tarde. Os seis integrantes do grupo foram autuados em flagrante e levados para uma Delegacia da região. Já a vítima, que não aparentava sinais de violência, foi libertada e deve retornar à sua cidade natal ainda hoje.



No veículo utilizado pelo grupo, a PC-CE também encontrou quatro armas de fogo — três pistolas e um revólver —, munições e balaclavas. Os suspeitos vão responder por crime sequestro mediante extorsão.



Procurada pelo O POVO, a Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) informou que ainda não havia sido notificada formalmente sobre o caso. Ressaltou, ainda, que, caso necessário, adotará as medidas administrativas cabíveis para apurar a conduta dos agentes envolvidos.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags