Três homens são presos em Chorozinho por furto de veículos no RN

Três homens foram presos e veículos furtados no Rio Grande do Norte, com destino à região metropolitana de Fortaleza, foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). A ação dos agentes de segurança aconteceu por volta das 6h30min deste sábado, 20, no km 60 da BR-116, em Chorozinho.

Os policiais abordaram o automóvel Chevrolet/Classic, com dois ocupantes, e um caminhão Ford/F4000 G, com placas do Rio Grande do Norte e um ocupante. Durante a abordagem, os homens apresentaram atitudes consideradas suspeitas pela PRF.

Após buscas no interior dos veículos, consultas aos sistemas e identificação dos homens, foi constatado que o veículo Ford havia sido furtado na madrugada de sábado, 20, na cidade de São Miguel, no interior do Rio Grande do Norte.

Foi também constatado que os indivíduos eram envolvidos em outros furtos de veículos. Os crimes geralmente aconteciam durante a madrugada. Os homens praticavam furtos a veículos mais antigos, no interior dos estados (RN e CE), e os traziam para a região metropolitana de Fortaleza.

Os homens, juntamente com os veículos, foram encaminhados à Delegacia Metropolitana de Polícia Civil de Horizonte.



