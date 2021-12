Jovem é encontrada morta após desaparecer na Praia do Futuro nesse domingo

Corpo da terapeuta Scarllet Viana Braga foi encontrado nesta segunda-feira, 6, por volta das 13 horas, segundo informações do Corpo de Bombeiros do Estado

O corpo da terapeuta Scarllet Viana Braga foi encontrado nesta segunda-feira, 6, por volta das 13 horas, por uma equipe do Corpo de Bombeiros do Ceará (CBMCE), da 1ª Companhia de Salvamento Marítimo (1ªCSMar). A jovem estava desaparecida desde a manhã desse domingo, 5, por volta das 5h30min, após entrar no mar, na Praia do Futuro, em Fortaleza. Por meio das redes sociais, família e amigos da terapeuta anunciaram nesta segunda, o desaparecimento dela. Uma corrente solidária virtual foi formada em busca de informações da terapeuta.

A equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará do Estado (CBMCE) foi acionada ainda na manhã de ontem sobre o desaparecimento da jovem. As buscas pela equipe iniciaram às 10 horas da manhã e seguiram até às 12 horas. Por volta das 16 horas, os bombeiros retornaram as buscas, que seguiram até às 18 horas, sem sinal da localização da terapeuta. Nesta segunda, as buscas foram realizadas por uma moto aquática, onde o corpo da jovem foi encontrado no início desta tarde pelos bombeiros. Uma equipe da Perícia Forense foi chamada para o local.

Em uma publicação na rede social Instagram, na manhã de hoje, a mãe da jovem, a pedagoga Edna Viana, chegou a informar que ela foi tomar banho de mar com um amigo e um conhecido, e que eles relataram que ela sumiu no mar. “Peço ajuda para encontrar minha filha Scarllet Viana Braga [...] Não sei ao certo o que ocorreu. Ontem passei o dia todo com bombeiros e tal, mas não vi muito movimento”, escreveu.

Em nota enviada ao O POVO, o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) informou que os familiares foram informados e lamentaram a morte da jovem. “Com profundo pesar que externamos os nossos sentimentos à sua família e amigos”, disse.



De acordo com o balanço de operações da corporação desse fim de semana, de 3 a 5 de dezembro, cinco pessoas foram salvas de afogamento, sendo quatro turistas, dois de São Paulo (SP) e dois do Mato Grosso (MT), e uma pessoa de Fortaleza. Além disso, foram realizadas 1.030 prevenções, onde foram feitas advertências e orientações para os banhistas nas praias da Capital.

