Prefeitura de Fortaleza realiza inauguração da Areninha Campo Novo Mondubim

A Areninha Campo Novo Mondubim foi entregue na noite desta segunda-feira, 6, pelo prefeito José Sarto. O equipamento teve investimento de R$ 906.156,72. O espaço conta com 2.178m² de campo, grama sintética, quadra poliesportiva, bancos e mesas de xadrez, piso de intertravado no entorno, espaço para playground, bicicletário e arquibancada. Essa é a 13° Areninha inaugurada na Capital apenas neste ano.

O equipamento se localizada ao lado da Escola de Tempo Integral Maria Quevedo. "Essa é uma área com alta densidade populacional e o equipamento vai atender a um público enorme", afirmou Sarto. O projeto Areninhas foi iniciado em 2014 e está requalificando campos de futebol em bairros com alto índice de vulnerabilidade social. O objetivo é entregar equipamentos esportivos de qualidade, onde a comunidade possa, além de praticar atividade física, ter um espaço seguro de convivência, lazer e formação cidadã.

De acordo com secretário da Infraestrutura, Samuel Dias, esta nova Areninha era um local degradado, sujo e escuro. "A população pedia a revitalização dessa área, que era uma praça e hoje tem muito mais que uma Areninha, mas todo um espaço de convivência no entorno. Agora vemos as crianças praticando esporte em uma realidade completamente diferente de antes das intervenções", detalhou

Segundo José Sarto, o equipamento ainda vai possibilitar o desenvolvimento de projetos sociais. "Ano que vem teremos uma nova edição da CopArena, que vai incentivar toda essa juventude. Os times cearenses estão em destaque e isso mostra o talento dessa garotada que joga nas Areninhas, e grandes atletas devem surgir dentro de alguns anos", disse o prefeito", destacou.

A CopArena é considerada o principal campeonato de futebol não profissional do Nordeste. A competição promove o intercâmbio sócio-esportivo entre os bairros de Fortaleza. A última edição, realizada em 2019, mobilizou 10.500 atletas dos mais de 100 bairros da Cidade. A expectativa para 2022 é de que cerca de 15 mil atletas participem da competição.

Em 2021, já foram entregues as Areninhas Unidos do Dendê, Santa Rosa, Haroldo Abreu Serpa (Pedras), Beira Rio (Conjunto Palmeiras), Bela Vista, Jardim Iracema, Paulo Benevides (Messejana), Luciram Girão (Sapiranga), Murilão (Messejana), Jardim das Oliveiras, Vila Velha e Cidade 2000. De acordo com a Prefeitura de Fortaleza, mais um equipamento deve ser inaugurado ainda este ano.

