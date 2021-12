Após pintura irregular, estátuas da Praça dos Leões serão restauradas

Após pintura irregular das estátuas da Praça dos Leões, os monumentos começaram a ter a tinta removida nesta segunda-feira, 6. De acordo com a Secretaria Regional 12, a empresa licitada para executar intervenções na Praça, que é um bem tombado do Ceará, não seguiu recomendações prescritas no contrato. A Praça General Tibúrcio ou Praça dos Leões, como é conhecida pela população, tem no seu entorno a Academia Cearense de Letras, o Museu do Ceará e a Igreja do Rosário.

“A Secretaria ressalta que na autorização de intervenções concedida à empresa adotante da praça estavam prescritas apenas recuperação no piso e pequenos reparos”, informou a Secretaria em nota.



Pintura irregular é retirada de monumentos:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Veja também | Fortaleza tem 100% da população adulta vacinada com primeira dose contra a Covid-19

De acordo com a Prefeitura, a remoção da pintura foi um pedido feito diretamente à empresa licitada e a Secretaria Municipal de Cultura de Fortaleza (Secultfor) ficará responsável pela correta restauração de todas as estátuas. “Logo que tomou conhecimento da pintura irregular realizada em uma das estátuas de leões da Praça Tibúrcio Cavalcante, no Centro da Cidade, acionamos a empresa adotante do espaço para realizar a remoção da tinta”, detalhou em nota.

Praça dos Leões

O entorno da Praça dos Leões exibe a necessidade de revitalização, como a estátua de Rachel de Queiroz. Alguns muros têm muitas pichações, principalmente na Igreja do Rosário e no Museu do Ceará.

*Com informações da repórter Mônica Damasceno, da CBN Cariri

Tags