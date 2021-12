Fortaleza tem redução de 30,5% nos crimes violentos em novembro

Em comunicado oficial publicado nesta segunda-feira, 6, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS) informou que houve redução de 30,5% em crimes violento letais intencionais (CVLI) em novembro em Fortaleza.

Em números exatos, em novembro de 2020 Fortaleza registrou 118 crimes violentos. Neste ano, no mesmo período, o número caiu para 82 ocorrências. Dentre os casos, estão homicídios dolosos, feminicídios, lesões corporais seguidas de morte e latrocínios. Os dados foram extraídos pela Gerência de Estatística e Geoprocessamento do Estado (Geesp). Segundo a SSPDS, o dado é consequência do trabalho das Forças de Segurança do Ceará.

De janeiro a novembro deste ano, foram 828 crimes violentos registrados pela Geesp, antes 1.141 no mesmo período de 2020. A redução é de 27%.

O gestor da Secretaria, Sandro Caron, associa a diminuição de ocorrências a deflagração de operações de combate ao crime por parte das Polícias Civil e Militar. “Operações como a Anullare, que prendeu todos os chamados integrantes do segundo escalão de organizações criminosas, além do aumento de operações preventivas e ostensivas realizadas pela Polícia Militar do Ceará (PMCE). Destaco ainda o amparo das áreas de inteligências que auxiliam o aumento da efetividade de prisões e, consequentemente, a redução de homicídios no Estado”, disse Caron.



Em relação aos números do ano inteiro, Fortaleza aparece no topo como o município com maior redução proporcional. Foram:

- 1.141 crimes registrados de janeiro a novembro de 2020 em Fortaleza

- 828 crimes registrados em 2021 em Fortaleza

Outras reduções

- 1.150 crimes registrados em janeiro de 2021 na Região Metropolitana



- 847 crimes registrados em novembro 2021 na Região Metropolitana

- 3.720 mortes registradas em janeiro de 2021 no Ceará

- 3.027 mortes registradas em novembro de 2021 no Ceará

