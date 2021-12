Criança é socorrida por PMs após se afogar em piscina de condomínio

Uma criança de dois anos ficou inconsciente após cair na piscina de um condomínio no bairro José de Alencar, em Fortaleza. O pai do menino procurou socorro com agentes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) que estavam de serviço em uma base móvel próxima do local da ocorrência. A composição foi até o local do incidente, que aconteceu na tarde desse domingo, 5, e realizaram os primeiros socorros.

Por volta das 13 horas, policiais militares atenderam o pedido do pai da criança. O menino estava desfalecido, e após as manobras de primeiros socorros feitas pelos agentes, retornou chorando e expelindo líquido. Uma ambulância foi acionada para concluir o atendimento e o menino se encontra bem, de acordo com a PMCE.

