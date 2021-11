O POVO é vencedor no Prêmio Jornalista de Impacto 2021

Com a reportagem "O potencial do empreendedorismo nas periferias, de autoria do repórter Samuel Pimentel, o Jornal ficou em primeiro lugar na categoria texto do Prêmio jornalista de Impacto 2021

Publicada no dia 26 de junho deste ano, a reportagem "O potencial do empreendedorismo nas periferias", assinada pelo repórter de economia do O POVO, Samuel Pimentel, é vencedora na categoria texto do Prêmio Jornalistas de Impacto 2021. O trabalho conta a história e os desafios de empreendedores cearenses que estão driblando as dificuldades, como o acesso ao crédito e a falta de formação em gestão, para investir na periferia. E como esses negócios têm gerado impacto positivo na comunidade onde atuam.

A reportagem tem edição de Adailma Mendes, então editora-executiva do núcleo de economia do O POVO, e fotos de Fábio Lima e Thaís Mesquita.

"Estou muito feliz com esse reconhecimento. As histórias contadas na reportagem são muito significativas, mostram a potência da periferia, revelam que esses locais, muitas vezes renegados, podem gerar riqueza e oportunidades", afirma Samuel Pinheiro. Ele acrescenta ainda que a pandemia foi um momento muito difícil para todos, mas ver a atuação desses negócios de impacto renovaram esperanças por dias melhores.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto O POVO é finalista do Prêmio Jornalista de Impacto 2021

O POVO recebe menção honrosa no Prêmio Roche de Jornalismo em Saúde

O POVO é finalista do Prêmio Automação - Categoria Imprensa

Esta é a 3ª edição do Prêmio Jornalistas de Impacto e a segunda vez que O POVO figura entre os finalistas, vencendo agora, na segunda. Em 2019, a reportagem "Capitalismo Consciente: um olhar além do lucro", da repórter Irna Cavalcante, foi classificada na categoria texto.

Sobre o Prêmio

O Prêmio Jornalistas de Impacto 2021 é uma iniciativa da empresa ponteAponte, com apoio da Aliança pelos Investimentos e Negócios de Impacto, e que visa reconhecer reportagens e iniciativas de profissionais e veículos de comunicação que disseminem o tema de Investimentos e Negócios de Impacto no Brasil.

Neste ano, o Prêmio recebeu um total de 98 inscrições, de 27 cidades, que foram avaliadas de acordo com os critérios do mesmo pela equipe da ponteAponte. Desse material, foram selecionados três finalistas para cada uma das quatro categorias previstas no edital: Texto; TV e vídeo; Rádio e podcast; e Conteúdos produzidos em contextos periféricos.

O primeiro lugar de cada categoria recebe, a título de premiação, o valor bruto de R$ 3.500 e certificado. Já os demais finalistas receberão um certificado de reconhecimento, em nome da reportagem e veículo.

Tags