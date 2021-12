Com participação do O POVO, projeto Comprova recebe prêmio ANJ

O POVO colabora com o projeto desde a primeira edição, de 2018; prêmio reconhece cooperação entre as empresas jornalísticas e seus profissionais no enfrentamento à pandemia no País

Com participação de jornalistas do O POVO e de outros 32 veículos do País, o projeto Comprova foi premiado pela Associação Nacional de Jornais (ANJ). O evento, transmitido na manhã dessa quarta-feira, 1°, foi entregue à iniciativa de checagem de conteúdos e ao Consórcio de Veículos de Imprensa.

A organização deste ano destacou a importância da cooperação entre as empresas jornalísticas e seus profissionais no enfrentamento à pandemia no Brasil, decidindo, assim, dividir o prêmio entre as duas iniciativas que se destacaram nesse objetivo.

Marcelo Rech, presidente da ANJ, enfatiza que a premiação é um reconhecimento ao Jornalismo profissional como atividade em favor do bem comum.

“Ao dividirmos o prêmio entre o Comprova e o Consórcio, estamos destacando para o país que as empresas jornalísticas e seus profissionais vêm cumprindo com grande eficiência a missão de trazer a público o que interessa aos cidadãos. Num momento de tanta desinformação, o Jornalismo ganha relevância como antídoto contra a manipulação dos fatos com objetivos autoritários e obscurantistas”.

O Projeto Comprova é uma iniciativa que visa combater a disseminação de rumores e notícias fraudulentas. O projeto é uma versão brasileira do First Draft, organização internacional que pesquisa desinformação e oferece treinamento para jornalistas que atuam no combate ao fenômeno.

O POVO participa do projeto desde a primeira edição do Comprova, em 2018, quando se investigou conteúdos suspeitos nas eleições daquele ano. Posteriormente, a iniciativa foi ampliada para políticas públicas do Governo Federal e a pandemia da Covid-19. Em julho deste ano, os participantes decidiram também iniciar a verificação da desinformação envolvendo possíveis candidatos à presidência da República.

Sérgio Lüdtke, editor-chefe do Comprova, destaca que a iniciativa tem "dado sua contribuição para conter a disseminação de rumores e falsidades, para depurar o ambiente informacional, e, principalmente, para chamar a atenção da sociedade para os riscos da formação de convicções e adoção de comportamentos baseados em conteúdos inautênticos, enganosos ou deliberadamente falsos".

"Hoje fazem parte do projeto 33 organizações de mídia. São jornais, sites nativos digitais, rádios e emissoras de TV de todas as regiões do país e de distintas dimensões. Para o próximo ano provavelmente seremos 40.", completou.

Também contemplado pela premiação, O Consórcio de Veículos de Imprensa foi criado para divulgar dados confiáveis a respeito da pandemia no país, depois que ficou evidente que o Governo Federal poderia manipular ou omitir informações sobre as consequências da Covid-19 no Brasil.