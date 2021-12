DJ Ivis grava primeiro clipe após deixar a prisão

A produção audiovisual foi uma parceria com o cantor Marcynho Sensação. Nas redes sociais, Ivis disse que estava com saudades de ver uma câmera

O músico Iverson de Souza Araújo, conhecido como DJ Ivis, gravou um clipe da música “Diferentes das Iguais", nesta sexta-feira, 3, em parceria com o cantor Marcynho Sensação. A produção contou com a participação de quatro dançarinas da equipe do DJ. Essa é a primeira produção audiovisual de Ivis após sair da prisão, em outubro deste ano, devido às agressões que cometeu contra a ex-esposa Pâmela Holanda.

Nas redes sociais, o músico anunciou que iria soltar “algo que estava engasgado” e disse que estava com saudades de ver uma câmera. Ao introduzir as dançarinas que participaram do clipe, Ivis pediu que uma delas desse “uma voltinha”, movimento que foi repetido pelas outras três.

Após ser solto, Ivis divulgou um texto em suas redes sociais, afirmando que gostaria de recomeçar. Ele garantiu que pode ser uma pessoa melhor e disse que aprendeu a importância de ter um acompanhamento profissional para se entender. “Quero poder olhar para minha filha, quero que ela tenha orgulho da transformação do pai”, afirmou o músico.

Entenda o caso

Três dias após o surgimento de denúncias de violência contra a sua ex-esposa, Iverson de Souza Araújo, conhecido como DJ Ivis, foi preso no dia 14 de julho. A prisão foi anunciada pelo governador Camilo Santana (PT) em suas redes sociais, e o homem foi à delegacia do Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) para prestar depoimentos.

O caso ganhou repercussão nacional, com manifestação de artistas e autoridades públicas diante do comportamento apresentado pelo homem. Além disso, a Polícia ouviu testemunhas sobre o caso, como o motorista e a empregada doméstica do músico. A vítima, Pamella Holanda, também prestou depoimento para a Polícia.

As agressões ainda renderam ao homem a demissão da produtora Vybbe, empresa do forrozeiro Xand Avião, que até então gerenciava a carreira do cantor e músico paraibano radicado no Ceará. Ele ainda teve suas músicas retiradas de playlists editoriais do Spotify e várias rádios do Ceará decidiram não tocar mais suas músicas durante a programação.



