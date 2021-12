Shopping Parangaba recebe posto de coleta do Hemoce nesta segunda-feira, 6

Voluntários poderão doar sangue no piso L1 do Shopping Parangaba a partir de segunda-feira, 6. O novo posto de coleta do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce) funcionará de segunda a sábado das 10 às 21 horas e aos domingos, das 13 às 20 horas. Além da doação de sangue, poderão ser feitos cadastros para doação de medula óssea até o próximo dia 9 de janeiro.

LEIA TAMBÉM | Sindicato dos Médicos denuncia falta de insumos nos Frotinhas de Fortaleza; Prefeitura afirma regularização



A unidade adaptada para a coleta de sangue possui capacidade para atender 50 voluntários por dia, contando com uma equipe de profissionais formada por médicos, enfermeiros e técnicos de Enfermagem. O Hemoce está recebendo os doadores com hora marcada para evitar aglomerações nas unidades. Os voluntários podem agendar um horário pelo site ou pelos telefones de contato (85) 3101 2305 ou (85) 99681 7597.

O Hemoce realiza anualmente coletas externas no Shopping Parangaba com a Unidade Móvel, mas esta será a primeira vez que contará com um posto de coleta na parte interna do centro comercial. A ação faz parte do projeto Hemoce Perto de Você, que tem como objetivo facilitar o acesso da população aos locais de doação de sangue e é realizada em parceria com o Instituto Pró-Hemoce, responsável pela estrutura dos postos de coleta do hemocentro cearense.

O acesso à unidade do Shopping Parangaba pode ser feito por diferentes meios de transporte público, sendo interligada ao terminal de ônibus do bairro e às estações do Metrô de Fortaleza (Metrofor) e do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT).

Onde e como doar sangue

Na capital cearense, além do posto de coleta no Shopping Parangaba, a população também pode doar na sede do Hemoce, na avenida José Bastos, 3390, bairro Rodolfo Teófilo; no posto de coleta da Praça das Flores, na avenida Desembargador Moreira, s/n, bairro Aldeota; e na unidade do Hemoce no Instituto Dr. José Frota (IJF), na rua Barão do Rio Branco, 1816, Centro.

Para se candidatar à doação de sangue, é preciso estar saudável, bem alimentado, pesar acima de 50 kg, ter entre 16 e 69 anos e apresentar um documento oficial com foto. Os menores de idade devem portar o termo de consentimento padrão assinado pelos pais ou por um responsável legal. O termo está disponível no site do hemocentro.

Serviço



Abertura do posto de coleta do Hemoce no Shopping Parangaba

Local: Piso L1 do Shopping Parangaba

Endereço: rua Germano Franck, 300, Parangaba, Fortaleza

Data: segunda-feira, 6, às 10 horas

Atendimento: segunda a sábado, das 10 às 21 horas, e aos domingos, das 13 às 20 horas.

Agendamento de doações: doador.hemoce.ce.gov.br ou pelos telefones (85) 3101 2305 e (85) 99681 7597 (WhatsApp)



