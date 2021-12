Bicicletar alcança a marca de 1 milhão de viagens realizadas em 2021

O Bicicletar, projeto que funciona como sistema público de bicicletas compartilhadas em Fortaleza, alcançou a marca de 1 milhão de viagens entre janeiro e novembro de 2021. O recorde é alcançado pela primeira vez em menos de um ano.

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), celebrou a marca de 1 milhão de viagens enfatizando a bem-sucedida política de mobilidade em Fortaleza. “Seguiremos investindo em ações que proporcionem um ir e vir cada vez mais seguro, incentivando a população a pedalar, uma prática saudável, que contribui com a sustentabilidade”, afirmou.

O secretário da Conservação e Serviços Públicos, Ferruccio Feitosa, fala, em nota da Prefeitura, que “Fortaleza é uma das cidades mais cicláveis do Brasil. Basta citarmos alguns números importantes, como os mais de 400 km de ciclovias e ciclofaixas, e também as 192 estações do Bicicletar, disponíveis ao fortalezense e ao público que visita a nossa cidade”.

Outros recordes

Em julho de 2021, o Bicicletar também já havia alcançado outro recorde, ultrapassando a marca de 4 milhões de viagens realizadas ao todo desde o seu lançamento (4.523.274 viagens até agora). Atualmente, de acordo com dados da Prefeitura, o programa conta com 192 estações distribuídas em pontos estratégicos da Cidade e também já impediu a emissão de mais de 1.843 toneladas de gás carbônico na atmosfera com a utilização das bicicletas compartilhadas. São mais de 297 mil usuários cadastrados no sistema, sendo cerca de 94% dos cadastros ativos utilizando o Bilhete Único.

O projeto

O programa teve início em dezembro de 2014 e propõe o incentivo ao comportamento sustentável pelo uso de transporte não motorizado na capital cearense. É coordenado pela Secretaria Municipal da Conservação e Serviços Públicos (SCSP), com o apoio da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), em parceria com a Unimed Fortaleza.



Atualmente, o Bicicletar é o maior sistema do tipo no Brasil em número de estações por habitantes e o terceiro em número de estações, atrás somente de Rio de Janeiro e São Paulo.

