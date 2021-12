Fortaleza terá ações de conscientização e combate ao HIV/Aids

A Prefeitura de Fortaleza inicia as ações alusivas ao Dezembro Vermelho, mês de conscientização e combate ao HIV/Aids, nesta quarta-feira, 1º. Serão realizados seminários, ações educativas, além do reforço na oferta de testes rápidos de HIV/Aids nas Unidades de Atenção Primária à Saúde.

O seminário com o tema “HIV/Aids em Fortaleza: ressignificando (pré)conceitos” acontece na quarta-feira, a partir das 8 horas. O evento, realizado pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS), ocorre de forma híbrida com vagas presenciais limitadas e é aberto ao público, que pode se inscrever por meio do link.

Estão previstas ainda ações educativas como cine debates, palestras, rodas de conversa, aconselhamentos pré e pós testagem, além da entrega de preservativos. As atividades devem ocorrer em 14 postos de saúde, e outros locais de atendimento e acolhimento para pessoas vivendo com HIV.

A Aids (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, em tradução livre) é causada pelo vírus HIV, que interfere na capacidade do organismo de combater infecções. O vírus pode ser transmitido pelo contato com sangue, sêmen ou fluidos vaginais infectados. Algumas semanas depois da infecção pelo HIV, podem ocorrer sintomas semelhantes aos da gripe, como febre, dor de garganta e fadiga.

A doença costuma ser assintomática até evoluir para Aids. Os sintomas da Aids incluem perda de peso, febre ou sudorese noturna, fadiga e infecções recorrentes. Não existe cura para a doença, mas uma adesão estrita aos regimes antirretrovirais (ARVs) pode retardar significativamente o progresso da doença, bem como prevenir infecções secundárias e complicações. Quem vive com HIV, mas está com a carga viral indetectável há mais de seis meses, não transmite o vírus a outras pessoas.

Fortaleza dispõe de uma rede que possibilita o diagnóstico oportuno de HIV/Aids, com oferta de testes nos postos de saúde e nos serviços ambulatoriais especializados, além do Centro de Testagem e Aconselhamento. Todo o processo é sigiloso e o resultado sai em até 30 minutos. O atendimento envolve, ainda, o aconselhamento pós-teste, no qual o profissional tira dúvidas sobre o resultado e faz os devidos encaminhamentos para os casos diagnosticados reagentes.

