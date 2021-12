Conheça a nova linha de ônibus que ligará o terminal do Siqueira ao bairro Benfica

A nova linha nova linha de ônibus 065 - Siqueira/13 de Maio/Assembleia, que passa a circular a partir desta quarta-feira, 1º, em Fortaleza, tentará ligar de forma mais rápida o terminal do Siqueira e o bairro Benfica. A operação da linha acontecerá de forma sazonal (circula apenas nos dias úteis, de segunda a sexta, no pico da manhã e no pico da tarde) e também tem um trecho sem embarque e desembarque nas paradas (expresso).

De acordo com a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), ao sair do terminal Siqueira, a linha 065 - Siqueira/13 de Maio/Assembleia opera como Expresso (sem paradas) até o ultimo ponto da Avenida da Universidade, passando a realizar embarque e desembarque em direção à Assembleia Legislativa. No sentido contrário, a linha recebe passageiros até a Avenida da Universidade e torna-se Expressa (sem paradas) até o terminal Siqueira.

O objetivo na nova linha, conforme a Etufor, reforçar a linha 030 – Siqueira / Papicu / 13 de maio.

Itinerário Ida



Terminal Siqueira / Av. Osório de Paiva / Rua Caio Prado / Rua Sete de Setembro (Parangaba) / Av. João Pessoa / Av. da Universidade / Av. 13 de Maio / Av. Pontes Vieira / Rua Issac Amaral / Rua Visconde de Mauá / Rua Francisco Holanda / Av. Desembargador Moreira



Itinerário Volta



Av. Desembargador Moreira / Av. Pontes Vieira / Av. 13 de Maio / Rua Marechal Deodoro / Rua Juvenal Galeno / Av. Carapinima / Av. José Bastos / Rua Minervino de Castro / Rua Pastor Samuel Munguba / Viaduto Padre Cícero / Rua Padre Cícero / Av. João Pessoa / Av. Osório de Paiva / Terminal do Siqueira

Confira outras linhas com operação sazonal:



087 - Expresso Siqueira/Papicu

089 - Expresso Parangaba/Papicu

098 - Expresso Antônio Bezerra/Papicu

374 - Aracapé/Centro

096 - Expresso Conjunto Ceará/Papicu

016 - Cuca Barra/Papicu

400 - Osório de Paiva/Siqueira

823 – Bom Jardim/Montese/Aldeota

049 - Siqueira/Oliveira Paiva/terminal Washington Soares





