Natal de Luz: caminhão percorre bairros de Fortaleza com apresentações de coral

O caminhão da Luz percorre a Capital cearense pela segunda vez consecutiva, começando nesta quarta, 1º, até o próximo dia 23. Neste ano, serão 22 rotas com apresentações do coral infantil. Nesta quarta, a rota saiu do bairro Aldeota em direção ao bairro Sapiranga, contemplando pelo menos seis bairros.

Para evitar aglomerações, o veículo não realiza paradas, mas segue o trajeto em velocidade reduzida, para que as pessoas possam apreciar das sacadas dos apartamentos e janelas das casas. O coral da Luz passa pelos bairros de Fortaleza até o dia 23 de dezembro.

Todos os percursos foram previamente aprovados pela Autarquia Municipal de Trânsito de Fortaleza (AMC) e contarão com apoio dos agentes do Via Livre, socorristas e policiamento. As datas, horários de saída e trajetos podem ser consultados no site do Ceará Natal de Luz.

A ação é parte do Ceará Natal de Luz, que chega a sua 25ª edição e acontece de 25 de novembro a 23 de dezembro, iluminando e enfeitando vários pontos da Capital. O coral conta com a participação de 130 crianças que são divididas em quatro grupos. Dois deles farão um rodízio no Hotel Excelsior e outros dois serão intercalados no coral itinerante.

Além do coral, cantores como Chambinho do Acordeon, Vannick Belchior, Marcos Lessa, Waldonys e João Cláudio Moreno participarão do Natal de Luz com apresentações na Praça do Ferreira junto das crianças. As apresentações presenciais ocorrem também no Teatro São Luiz nos dias 11, 18 e 19 de dezembro com o grupo teatral Blitz, balé Edisca e Orquestra de Sopro de Pindoretama.



