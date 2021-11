Homem é preso em flagrante por transportar 167 kg de cocaína entre Ceará e Pernambuco

Um homem de 44 anos foi preso em flagrante transportando 167 quilogramas de cocaína, nesta terça-feira, 30. O caso aconteceu na divisa entre Juazeiro do Norte e Salgueiro, município localizado em Pernambuco. A droga estava escondida em um fundo falso de um caminhão e a ação aconteceu a partir de investigação da Delegacia de Juazeiro do Norte.

O motorista, cuja identidade não foi divulgada, foi seguido por policiais federais, que fizeram a abordagem e identificaram a carga ilícita. Ele está sendo indiciado e interrogado pelo órgão federal, podendo responder por crime de tráfico interestadual de drogas. A pena é de cinco a quinze anos de reclusão.

No início de agosto desse ano, outro caso acompanhado por policiais federais resultou em uma grande apreensão de cocaína. Dois estrangeiros foram presos no Aeroporto Internacional de Fortaleza, após serem flagrados com mais de uma tonelada de cocaína em um jatinho particular, que tinha decolado de Ribeirão Preto, em São Paulo. Segundo a PF, foi a maior apreensão de entorpecentes registrada em 2021 na Capital.

