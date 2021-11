Resultado preliminar da área assistencial da Funsaúde é divulgado; confira

O resultado preliminar da área assistencial do concurso da Fundação Regional de Saúde (Funsaúde Ceará), foi publicado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) nesta segunda-feira, 29. Também foram liberados o gabarito definitivo da área e as respostas dos recursos interpostos contra o gabarito preliminar.

>> Acesse o resultado preliminar da área assistencial do concurso

O resultado das áreas médica e administrativa, também previstos para hoje, foram adiados para a próxima quarta, 1º, e sexta-feira, 3, respectivamente. A informação foi publicada em comunicado na página de acompanhamento do concurso, no site oficial da FGV.

Os candidatos da área assistencial que desejarem interpor recurso terão dois dias úteis para fazê-lo, contados do dia subsequente à divulgação dos resultados, até quarta-feira, 1°. No total, são ofertadas 5.596 na área assistencial, 419 para a área administrativa, de níveis médio e superior e 1.055 vagas para médicos, divididas entre 73 especialidades.

As provas foram aplicadas nos dias 23 e 24 de outubro e o certame contou com mais de 164 mil inscritos. Desses, 115 mil compareceram aos locais de prova, registrando quase 30% de abstenção. Os salários variam entre R$ 2.200 e R$ 23.833, de acordo com a formação. Conforme a legislação, o edital contempla a cota de 20% das vagas para negras e negros, e 5% para pessoas com deficiência.

No próximo dia 6 de dezembro, acontecerá a prova de títulos, e no dia 13 de janeiro do ano que vem será divulgado o resultado final do concurso. Inicialmente, as vagas previstas são para o Hospital Geral de Fortaleza, o Hospital de Messejana, o Hospital Infantil Albert Sabin, a Central de Regulação do Estado, o Centro de Especialidades Pediátricas e a sede da Funsaúde.

A Funsaúde é uma entidade criada pelo Governo do Estado e coordenada pela Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa). Foi criada com o intuito de oferecer melhores resultados para o sistema de saúde do estado. No fim de outubro, a Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE) aprovou projeto de lei que promove diversas mudanças estruturais na Fundação Regional de Saúde (Funsaúde), destituindo a então direção do órgão.