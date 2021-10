Rodoviária de Fortaleza recebeu em um dia metade do fluxo comum em feriadões

Empresa que administra o terminal afirma que mais de 6 mil passageiros estiveram no local neste domingo, metade do fluxo diários em feriadões, que é de 12 mil passageiros

A Rodoviária Engenheiro João Tomé, em Fortaleza, registrou 6.500 passageiros no domingo, 24, mesmo dia de uma das provas do concurso Funsaúde, que oferecia 6 mil vagas. De acordo com a empresa que administra o terminal, a Socicam, o fluxo em feriadões, por dia, é de 12 mil passageiros. O fim de tarde foi o momento mais intenso.

Leia Mais - Funsaúde 2021: 32% dos inscritos para a manhã de domingo não compareceram

De acordo com a empresa, muitas passagens estavam marcadas para mais tarde, porém, os concurseiros foram para a Rodoviária logo após a conclusão da prova. "As empresas de ônibus não podiam abrir horários extras antes de terminada a prova, porque logicamente não haveria procura", afirmou a Socicam em nota. A compra de bilhetes no guichê, também de acordo com a empresa, teria contribuído para a lotação do local, já que a maioria dos bilhetes normalmente é comparada de forma online. "Vale salientar que o fluxo de veículos na Rodoviária ainda está 12,79% abaixo do registrado antes da pandemia, em 2019", destaca nota.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Plano de Segurança

A Socicam destacou ainda que "que tem adotado os cuidados sanitários exigidos nos protocolos governamentais e seguem em vigor todos os cuidados executados no plano de biossegurança". E alerta que os passageiros devem adquirir seus bilhetes de forma antecipada, chegar ao terminal uma hora antes do embarque e conferir documentações.

Com informações da repórter da Rádio O POVO CBN, Mônica Damasceno

Tags