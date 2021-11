Novos brotos já surgem em área afetada por fogo no Cocó

Após sete dias de um intenso trabalho de combate ao incêndio que atingiu o Parque do Cocó, o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) finalizou os trabalhos no início da tarde desta terça-feira, 23. Em meio à devastação, a esperança de recuperação da área renasce em forma de broto.

"A natureza é bela, no mesmo momento que andávamos e observamos a área queimada, também vimos o broto verde nascendo. É a vida ressurgindo mesmo diante da dificuldade, é muito interessante observar isso", relata o coronel Ronaldo Roque.

Nesta manhã, cerca de 25 homens do Corpo de Bombeiros ainda finalizavam as atividades no local. Durante o trabalho de rescaldo e varredura, que averigua a efetividade das ações realizadas nos últimos dias, foi quando se depararam com novos brotos no local.

Durante o encerramento das atividades, o coronel Ronaldo Roque ainda destacou o desejo de participar do processo de reflorestamento, que deverá ser realizado futuramente no Parque.

"Nós atuamos de forma intensa no momento em que o Cocó passava por uma situação difícil. Agora vem a parte de restauração, já dialogamos com o secretário Artur Bruno para trabalharmos de forma conjunta no replantio. Vamos colocar a nossa tropa junto à equipe do Meio Ambiente", destaca o comandante, que também pediu a colaboração do Exército.

De acordo com o comandante Ronaldo, o incêndio foi completamente controlado, mas o Corpo de Bombeiros seguirá atento caso o Parque precise de um novo socorro, já que, segundo o comandante, o vento, as altas temperaturas e a baixa umidade contribuem para o surgimento de novos focos.

"Fizemos toda a ação para evitar qualquer incidência, mas a área do Cocó é extensa e pode haver um ou outro foco pequeno. A equipe dos brigadistas da Sema estará presente. Caso ocorra algo que fuja dos controles deles, imediatamente, estaremos aqui de volta", completa.

Durante o encerramento das atividades, o comandante agradeceu a dedicação dos colegas durante a operação e destacou o apoio e a compreensão das pessoas que foram afetadas pelo incêndio.

"Sabemos que esse incêndio de vegetação impactou muita gente na cidade, com a fumaça e seus efeitos. Trouxe muito desgaste, e a população soube entender que estávamos agindo, até mesmo o trânsito que ficou mais difícil aqui na Murilo Borges, a população sempre passava nos dando apoio", finaliza.

O Corpo de Bombeiros deu início à operação ainda na noite da última quarta-feira, 17. Durante os dois primeiros dias, equipes com 60 oficiais se revezavam no local, após esse período, cerca de 40 bombeiros realizavam ações de combate ao incêndio em turnos de 12 horas.

De acordo com o comandante, durante a última semana, pelo menos quatro viaturas de combate a incêndio e dois caminhões tanques sempre estiveram presentes no local.

