Incêndio atinge casa às margens da BR-116; há grande congestionamento no local

Um incêndio atinge uma residência neste momento no bairro Pedras, em Fortaleza, às margens da BR-116. O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBM-CE) foi acionado para atender a ocorrência e já está no local tentando debelar as chamas. Ainda não há informações sobre se há vítimas. O fogo provocou uma enorme nuvem de fumaça em um longo trecho da rodovia, causando lentidão no trânsito.

