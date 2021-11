Governo do Ceará entrega brinquedropraça e academia ar ao livre na comunidade Babilônia

Entrega da brinquedropraça e da academia ar ao livre faz parte do programa Mais Infância Ceará, que já conta com 319 equipamentos entregues no Estado

Nesta terça-feira, 23, o Governo do Estado do Ceará entregou uma brinquedopraça e uma academia ao ar livre na comunidade Babilônia, no Novo Residencial Jardim Castelão, localizado no bairro Passaré, em Fortaleza. A iniciativa faz parte de uma política permanente do programa Mais Infância Ceará, que vem estruturando os municípios com equipamentos para o desenvolvimento de todas as crianças em sua primeira infância.

O programa já conta com 319 equipamentos entregues, sendo 162 brinquedopraças. O investimento na comunidade Babilônia custou cerca de R$ 190 mil, onde a entrega foi transmitida ao vivo por meio das redes sociais, sendo comandada pela secretária da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS), Socorro França. Além dela, o vice-prefeito de Fortaleza, Élcio Batista, representando o prefeito da Capital cearense, também se esteve presente, e o vereador Pedro França. O investimento na comunidade Babilônia custou cerca de R$ 190 mil, onde a entrega foi transmitida ao vivo por meio das redes sociais (Foto: Divulgação)



Os equipamentos são ofertados pelo Estado e a garantia de conservação da praça e a manutenção dos brinquedos fica por conta da prefeitura. "Cuidado com ela, cuidado com todos os equipamentos porque vai ficar aqui para vocês. Do lado de cá, as crianças brincam; do lado de lá, a família se exercita. Que a família, pais, mães, avós, tios integrados com a criançada que aqui está. Portanto, utilizem bastante tomem de conta”, pontuou Socorro França no evento.

A brinquedopraça entregue nesta quinta-feira, 23, possui área de 303m² com gradil, piso emborrachado anti-impacto e sete brinquedos, sendo eles duas casinhas duplas (uma com ponte de playground e outra com ponte de eucalipto), dois escorregadores com balanço triplo, uma gangorra inclusiva e dois brinquedos em mola. Já a academia ao ar livre, com área total de 90m², contando com 12 equipamentos para fortalecimento da musculatura, alongamentos e correção postural. O investimento na comunidade Babilônia custou cerca de R$ 190 mil, onde a entrega foi transmitida ao vivo por meio das redes sociais (Foto: Divulgação)



Os 12 equipamentos são simuladores individuais de bicicleta, esqui, caminhada e de cavalgada, volante vertical duplo, alongador três alturas, simulador de esqui, twist lateral duplo, de rotação diagonal dupla e multi exercitador com seis funções, todos com placas de orientação para atividade correta.

Educação ambiental

O Mais Infância Ceará promove educação ambiental com a finalidade de despertar na criança a importância do ecossistema e garantir um espaço de interação mais agradável por meio do contato com a natureza. Por isso, desde o fim de 2019, junto com as entregas dos equipamentos são realizados plantios e doações para a população local de mais de sete mil mudas de plantas arbóreas, frutíferas e ornamentais.

A ação é executada pelos técnicos da Secretaria do Meio Ambiente (Sema) com o auxílio de crianças da região. Na solenidade da comunidade Babilônia, na tarde desta quinta, 21, foram entregues dez mudas de angico, dez de ipê roxo, vinte de ingá, dez de cajá, vinte de tamarindo e dez de caraúba. O investimento na comunidade Babilônia custou cerca de R$ 190 mil, onde a entrega foi transmitida ao vivo por meio das redes sociais (Foto: Divulgação)



