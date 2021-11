Ação de limpeza no Mucuripe recolhe entulhos e materiais abandonados

A Prefeitura de Fortaleza realizou, nesta terça-feira, 23, uma ação de limpeza na orla do bairro Mucuripe. De acordo com a Prefeitura, a iniciativa visa combater a proliferação de insetos e dar melhores condições aos trabalhadores que atuam no local. Foram recolhidos entulho, lixo, pneus velhos, dentre outros materiais que estão abandonados na área.

LEIA MAIS| Incêndio: após sete dias, trabalho dos Bombeiros no Parque do Cocó termina nesta terça

"A limpeza da areia acontece frequentemente, mas a limpeza de entulhos, materiais que não estão sendo mais utilizados pelos pescadores e coisas descartadas é a primeira vez", disse Rennys Aguiar, secretário da Regional 2. De acordo com ele, seis caminhões de entulho estavam recebendo os materiais recolhidos.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

LEIA MAIS| Incêndio na boate Kiss é tema de minissérie da Netflix

Há quatro semanas, segundo Rennys, agentes da Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) passam às segundas-feiras pra fazer o levantamento do que deveria ser retirado. Os entulhos foram marcados com um X vermelho. Mas hoje, no momento da limpeza, alguns pescadores e vendedores pediram para que itens marcados de vermelho não fossem jogados fora, e isso foi respeitado.

Wilson Pereira, 60, pescador e vendedor, afirma que "não estão levando nada sem autorização. É de limpeza todo mundo gosta. Eu tinha umas caixas, uns freezers da época que eu comprava muito peixe, e eu autorizei levarem". Já Francisco dos Santos Bezerra, presidente da colônia de pescadores Z8, fala de um projeto que deve ser discutido com os pescadores para uma organização do local e construção de pontos de apoio para os pescadores.

LEIA MAIS| Brasileiros vacinados com CoronaVac podem entrar no Reino Unido

Também estavam presentes no local para acompanhar a remoção dos entulhos a advogada Mayara Justa, do Escritório Frei Tito; uma assessora parlamentar do mandato do vereador Gabriel Aguiar (Psol) e representantes da Prefeitura.



Tags