Projeto "Bem Me Quero" trabalha a autoestima em mulheres egressas do sistema penitenciário do Ceará

Já com duas edições, o projeto Bem Me Quero foi renovado por meio de um termo de cooperação técnica assinado por representantes do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) e da Assembleia Legislativa (ALCE), nesta terça-feira, 23. A iniciativa, que tem como público principal as mulheres egressas do sistema penitenciário, mulheres vítimas de violência doméstica e familiares de presos, consiste em palestras e oficinas sobre autoestima e desenvolvimento emocional.

A primeira edição do projeto, segundo a master coach Viviane Vale, responsável por ministrar o curso, foi feita em 2019. Em 2021, a segunda edição também já foi encerrada. O termo de cooperação, segundo assinado pela Alce e TJCE relacionado à iniciativa, garante a parceria pelos próximos dois anos.

Viviane explica que 10 tópicos sobre a autoestima das mulheres participantes do curso são discutidos em dez encontros realizados de forma semanal com duas horas de duração. Para a coach, o momento é importante, assim como as capacitações profissionais. “Elas até recebem capacitação profissional, recebem oportunidade de emprego em determinadas empresas, só que quando você tem o seu emocional abalado, a sua autoconfiança abalada, o técnico não tem tanto êxito”, opina.

Uma das ex-alunas, Valdirene Moura, afirmou que o curso a ajudou a entender melhor o que fazer para aumentar a autoestima e seguir a vida após sair do sistema penitenciário. “Para mim, a autoestima era você passar batom, você cortar o cabelo, pintar, e hoje eu entendi que a autoestima não é isso. É o que vem de bom de dentro para fora, é conseguir sorrir com os olhos”.

“Quando eu trabalho isso nelas, elas melhoram o relacionamento interpessoal e a autoconfiança. E isso se reflete no profissional”, diz Viviane. A segunda edição do curso ofereceu ainda quatro sessões de atendimento em um plantão psicológico da Assembleia.

Parceria entre TJCE e ALCE

A parceria foi firmada com a presença da desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira e pelo presidente da ALCE, o deputado estadual Evandro Leitão (PDT). Com o curso sendo ministrado pela ALCE, o tribunal de justiça entra na parceria com a realização de triagens e seleção das participantes do curso. Elas também são acompanhadas pelo Núcleo de Apoio Psicossocial e pelas Varas de Execução Penal.



