Incêndio no Cocó: tenda com fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais dá suporte a bombeiros

O incêndio no Parque do Cocó tem contado com os mais diversos apoios, entre eles está o de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. As equipes voluntárias promovem ajuda física e mental para os cerca de 40 bombeiros que atuam no local. A ação acontece em parceira entre o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 6ª Região (Crefito 6) e o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE).

"Fazemos uma consulta e cuidamos tanto da parte muscular quanto da parte respiratória. A terapia ocupacional entra com a saúde mental, para ajudar o emocional seja para voltar a combater as chamas, seja para entender que é necessário para ali e passar o turno para outro colega", explica Ricardo Lotif Araújo, presidente do Crefito 6. Segundo ele, os voluntários estão no parque todos os dias desde a última quinta-feira, 18.

Ações semelhantes foram realizadas durante o resgate no Edifício Andrea e também em bairros da Capital. "Atuamos tanto para ajudar nas tragédias, como também para levar esse serviço para mais pessoas e informar a população sobre a importância das nossas profissões", acrescenta Lotif.

A estrutura utilizada no Parque do Cocó é uma tenda cedida pelo Comando da 10ª Região Militar. "A tenda foi montada para os bombeiros descansarem. Nós aproveitamos o espaço e o chamado dos bombeiros para realizar nosso trabalho", pontua Lotif. O apoio voluntário vem de profissionais e alunos do último anos das graduações nas especialidades.

"Para que entendam nosso papel, é preciso mostrar o que fazemos de melhor. E a gente é muito sensível às causas", aponta fisioterapeuta. Ele lembra que a atuação voluntária é inspirada por conselhos de outras regiões do País, que atuaram em tragédias humanitárias e ambientais como a da Boate Kiss e da barragem de Brumadinho.



