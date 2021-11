Homem morre eletrocutado ao tentar furtar fios de eletricidade em Fortaleza

O homem ficou com o corpo em chamas devido a descarga elétrica

Um homem morreu vítima de um choque elétrico quando estaria furtando fios de eletricidade na avenida Borges de Melo, em Fortaleza, no domingo, 21.



O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência após moradores identificarem o homem em chamas em cima do poste. A Enel Distribuição Ceará e a Polícia Militar também foram acionadas para a ocorrência.

Furto de fios

No dia 6 de novembro, comércios da rua Pereira Valente, na Varjota, amanheceram sem eletricidade após o furto de fios. A rua ficou tomada de cabos no chão e alguns estabelecimentos, que conseguiram funcionar, permaneceram com parte da produção comprometida devido à falta de energia.

No dia 10 de novembro a Polícia Militar apreendeu mais de 200 metros de fios em Maracanaú. O material estava em uma sucata. Os responsáveis pelo furto repassavam para o estabelecimento, que era o receptador.

