Vegetação do Parque Estadual do Cocó tem novo foco de incêndio na manhã desta sexta-feira, 19. O foco do incêndio está próximo a rua Mário Guedes, no bairro Salinas. Conforme apuração da equipe do O POVO, o Corpo de Bombeiros foi acionado após queixas dos moradores locais a respeito do excesso de fumaça na avenida General Murilo Borges.

*Com informações de Demitri Túlio

