Incêndio no Cocó: 12 focos ainda geram fumaça que chega a bairros de Fortaleza na manhã desta quinta

Vias próximas ao Parque do Cocó e bairros da área leste da Capital amanheceram sob fumaça e com forte cheiro de queimada nesta quinta-feira, 18. O cenário é consequência do incêndio que atingiu pelo menos 20 hectares de vegetação na noite de ontem. Mais de 12 horas após o início do fogo, ainda há "focos remanescentes" no local.

"Não estamos falando de um incêndio, mas sim de 12 incêndios. São vários focos e isso indica ser uma ação criminosa. Alguém ou algumas pessoas fizeram queimas sucessivas", explica tenente Waldomiro Loreto, bombeiro especialista em combate a incêndio florestal que atua no local desde as 20h30min de ontem. "Outra questão é que estamos trabalhando com lama na altura do joelho e sem a possibilidade de chegar próximo com os veículos por ser uma área alagada", acrescenta.

Os bombeiros explicam ainda que parte da vegetação queimada é aquática e subterrânea, o que dificulta o controle do fogo. Além disso, por ser vegetação verde, há maior intensidade de fumaça. Nesta quinta-feira, seis guarnições da corporação estão no local e grande parte do trabalho é feito manualmente com o uso de abafadores e de bombas costais.

Fumaça

Nesta manhã, as avenidas Raul Barbosa e Murilo Borges têm visibilidade comprometida, como relatam motoristas que trafegam pelas vias. A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) foi demandada para organizar o fluxo lento de veículos e interditou a rotatória que fica no encontro entre as vias.

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) solicitou apoio de um helicóptero da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) para sobrevoar a região e verificar se os focos estão espalhados ou concentrados em uma única área.

Moradores dos bairros Aerolândia, Aldeota, São João do Tauape, Guararapes, Dionísio Torres e Fátima são alguns dos que se depararam com fumaça nas ruas e até dentro de casa nesta manhã.

No Aeroporto Internacional de Fortaleza, próximo ao Parque, não houve qualquer impacto nas operações, conforme informa a administração do local.

