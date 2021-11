Camilo determina "apuração rigorosa" sobre causa do incêndio no Parque do Cocó

Pelas redes sociais, o governador do Ceará, Camilo Santana (PT), informou, nesta quinta-feira, 18, que determinou “apuração rigorosa” sobre o incêndio que atingiu pelo menos 20 hectares de vegetação do Parque Estadual do Cocó, em Fortaleza. O fogo teve início na noite dessa quarta-feira, 17, e conforme o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), possui 12 focos e há hipótese de ser criminoso. Nesta quinta, equipes dos bombeiros ainda tentam dissipar as chamas no local.

Na publicação, o gestor estadual destacou que tem acompanhado a situação com muita preocupação. “Desde ontem à noite as forças do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas imediatamente com dezenas de profissionais e equipamentos para debelar o fogo [...] O Cocó é um patrimônio ambiental do nosso estado e tem que ser preservado. Determinei apuração rigorosa sobre as causas do incêndio”, disse.

Tenho acompanhado com muita preocupação o incêndio no Parque Estadual do Cocó, em Fortaleza. Desde ontem à noite as forças do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas imediatamente com dezenas de profissionais e equipamentos para debelar o fogo, que está em fase de controle. (cont) Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine November 18, 2021

Na tarde desta quinta, o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), disse que está em contato com Camilo sobre a apuração das causas do incêndio. Sarto destacou que, além da investigação, será necessário lidar com as “tristes consequências desse lamentável fato”. O prefeito da Capital ainda informou que esteve acompanhando o trabalho dos bombeiros nesta tarde. “Agradeci pessoalmente aos profissionais que conseguiram controlar as chamas”, escreveu em publicação nas redes sociais.

Estive no Parque Estadual Cocó acompanhando as equipes que trabalham para conter o incêndio na área. Agradeci pessoalmente aos profissionais que conseguiram controlar as chamas. pic.twitter.com/sEuI6RDAnq — Sarto (@sartoprefeito12) November 18, 2021

O titular da Secretaria do Meio Ambiente (Sema), Artur Bruno, disse que o caso será investigado pela Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA).

Sobre o assunto Bombeiros afirmam que incêndio no Cocó tem 12 focos e pode ser criminoso

Veja imagens de Fortaleza sob fumaça após incêndio no Cocó

Pelo menos 20 hectares do Cocó foram afetados pelo incêndio; veja imagens de combate ao fogo

Fumaça de incêndio no Cocó gera transtornos e muda vida de alguns moradores de Fortaleza

Na manhã de hoje, vias próximas ao Parque do Cocó e bairros da área leste da Capital amanheceram sob fumaça e com forte cheiro de queimada em virtude do incêndio. Moradores dos bairros Aerolândia, Aldeota, São João do Tauape, Guararapes, Dionísio Torres e Fátima são alguns dos que se depararam com fumaça nas ruas e até dentro de casa nesta manhã.

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) solicitou apoio de um helicóptero da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) para sobrevoar a região e verificar se os focos estão espalhados ou concentrados em uma única área. A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) foi demandada para organizar o fluxo lento de veículos e interditou a rotatória que fica no encontro entre as vias.

Incêndio pode ser criminoso

O tenente Waldomiro Loreto, bombeiro especialista em combate a incêndio florestal, que atua no local desde às 20h30min de ontem, informou que o caso não se trata de apenas um incêndio, mas sim de 12 incêndios. “São vários focos e isso indica ser uma ação criminosa. Alguém ou algumas pessoas fizeram queimas sucessivas”, disse.

O fogo começou por volta das 18 horas dessa quarta-feira, 17, e ainda não se sabe o que motivou o surgimento das chamas.

Confira como ficou vias próximas do Parque do Cocó



Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags