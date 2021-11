Quatro jovens são presos e um é morto durante troca de tiros na Capital

Um homem morreu e outros quatro foram presos após troca de tiros com policiais militares na noite dessa terça-feira, 16. O caso foi registrado no bairro São Miguel, em Fortaleza. Durante a operação, de acordo com a Polícia Militar do Ceará (PMCE), foram apreendidas cinco armas de fogo. Um dos envolvidos, um adolescente de 14 anos, foi conduzido à Delegacia da Criança e Adolescente.

A ocorrência se deu por volta das 23h30min, após indivíduos terem efetuado disparos contra uma base móvel da PMCE, no bairro São Miguel. Os PMs avistaram o veículo onde estavam os jovens na rua Manoel Teixeira. O condutor não acatou a ordem de parada. Os suspeitos do crime efetuaram disparos contra a composição e saíram em fuga.

Durante troca de tiros, os policiais conseguiram deter os cinco ocupantes do automóvel no bairro José Alencar. Com o grupo, foram apreendidas cinco armas de fogo, sendo três pistolas de calibre .40 e 380, dois revólveres calibre 38 e mais de 50 munições.



Por conta dos ferimentos decorrentes da perseguição, o quinteto foi socorrido para uma unidade hospitalar. Um deles, no entanto, não resistiu aos ferimentos e morreu. Outros três homens seguem internados: João Vitor Santos da Silva, de 21 anos; Um adolescente de 17 anos e outro, não identificado.

Contra os capturados, a PM registrou procedimentos por delitos de porte ilegal de arma de fogo, associação criminosa e resistência.

