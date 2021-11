Incêndio no Parque do Cocó é totalmente controlado pelo Corpo de Bombeiros

Operação de combate contou com apoio da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer)

O incêndio que atingiu o Parque Estadual do Cocó, em Fortaleza, foi totalmente controlado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), por volta das 14 horas, desta quinta-feira, 18. O incêndio teve início na noite dessa quarta, 17, por volta das 18 horas. Conforme os bombeiros, 12 focos do incêndio foram localizados, o que resultou em cerca de 20 hectares atingidos na área de preservação. Mais de 40 bombeiros atuaram na ocorrência.

Mais informações em breve

