Integrante de facção criminosa expulsou famílias de bairro de Fortaleza, denuncia MPCE

Homem foi denunciado pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) por integrar, promover e financiar a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), além de ser um dos responsáveis pela expulsão de moradores de suas residências no bairro Quintino Cunha, em Fortaleza, sob ameaça de morte ou incêndio das casas. A denúncia foi entregue nesta terça-feira, 16.

Segundo investigação conduzida pelo órgão ministerial, as expulsões aconteceram após a Prefeitura de Fortaleza começar a cadastrar moradores do local, a quem seriam destinados benefícios sociais e eventuais indenizações. O intuito das ações da administração é construir uma avenida no local, além do calçadão do Rio Maranguapinho.

As ameaças ocorreram, especialmente, na travessa Monte Rey e nas ruas Baixa dos Milagres e Major Adelino. Uma das moradoras disse que seu marido foi assassinado após não ceder às ameaças da facção criminosa, já outro homem disse foi ameaçado de morte e obrigado a sair de sua residência e entregar cinco casas de sua propriedade, segundo o MPCE.

Mais informações sobre o caso ainda não foram apuradas devido ao “medo da população de sofrer represálias” do grupo criminoso. No MPCE, a investigação é conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco).



