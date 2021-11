Vestibular da Uece ocorre no feriado e abre semana de maratona para quem também fará Enem

O POVO acompanhou a entrada dos candidatos no Campus do Itaperi. A prova foi realizada entre às 9 e 13 horas e o gabarito preliminar do certame será liberado ainda hoje pela instituição

Candidatos ao vestibular 2021 da Universidade Estadual do Ceará (Uece) realizaram a primeira fase do certame na manhã desta segunda-feira, 15, Dia da Proclamação da República do Brasil e feriado nacional. O POVO acompanhou, desde a abertura dos portões até o fechamento, como foi a movimentação em Fortaleza, no Campus do Itaperi, local de prova com maior número de concorrentes do concurso — 3,8 mil de um total de 20,2 mil em todo o Estado. O vestibular abre uma maratona para os estudantes que também farão o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), cuja primeira prova será próximo domingo, 21.

Com candidatos espalhados tanto em frente à fachada como dentro do campus, O POVO constatou respeito ao distanciamento social entre os estudantes, assim como o uso de máscara de proteção facial na maior parte daqueles que se preparavam para realizar a prova. Dentro das salas, o protocolo sanitário também é exigido, e deve ser cumprido pelos estudantes e fiscais que participam da organização.

LEIA TAMBÉM | Aulas presenciais na Uece só retornam em 2022

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

+ Equipe do IFCE vence competição da Huawei; UFC e Uece levam terceiro



Nas proximidades da Uece, havia presença de professores de escolas, para incentivar os alunos, e de representantes de universidades privadas do Estado, que divulgavam seus serviços para os estudantes. Os candidatos ouvidos pela reportagem relataram tranquilidade em chegar ao local de prova, com trânsito fluindo bem nas principais vias até o local.

Para Karoline Ramos, 28 anos, o vestibular neste feriado foi a oportunidade de buscar uma vontade antiga: estudar Medicina. Ela conta que, quando terminou a escola, sonhava em ser médica, mas acabou não conseguindo passar em duas tentativas e resolveu virar tecnóloga de alimentos. “Eu entendi que é isso que vai me fazer feliz e decidi retomar os estudos.”

Outra que está na briga por uma vaga para Medicina, curso mais concorrido na Uece e em inúmeras universidades do País, é Tayssa Amanda Rodrigues, 20. De Teresina, no Piauí, ela faz a prova da estadual cearense pela terceira vez e sente que a cada ano está mais preparada. “Querendo ou não, esta é a hora do ‘tudo ou nada’, o que eu fizer agora que vai valer”, afirma. “Mas eu também tenho o sentimento de que tudo que eu pude fazer até esse momento foi feito”, pondera, afirmando que fez uma boa preparação ao longo do ano.

Com o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) marcado para os próximos dois domingos, 21 e 28 de outubro, os estudantes que resolveram participar dois certames estão enfrentando uma maratona de provas. Tailane Matias, 19, está concluindo o ensino médio neste ano e afirma que as provas próximas causam uma mistura de sentimentos. “Você tem de aprender a se conter, porque é muita emoção”, diz a estudante, que pretende entrar no curso de Serviço Social.

Residente de Cascavel, no Litoral Leste, Israel Victor de Araújo, 18, disse que vê a quantidade de provas como um número maior de oportunidades para buscar a vaga. “Ao mesmo tempo que é cansativo, eu tenho uma sensação de que caso eu não passe dessa vez, eu vou ter mais conhecimentos para as próximas vezes”, declarou o candidato, que busca entrar para o curso de Informática da instituição.

Nesta segunda-feira, os candidatos tiveram quatro horas para fazer 85 questões de múltipla escolha, abrangendo Língua Portuguesa, Língua Estrangeira, Geografia, História, Matemática, Física, Química, Biologia, Educação Física, Sociologia e Filosofia. Inicialmente, a prova da primeira fase estava agendada para o dia 7 de novembro, mas foi considerado que nesta data está prevista a realização de provas de outros concursos. O gabarito preliminar da prova será divulgado ainda nesta segunda-feira.

Candidatos aprovados farão segunda fase do certame nos dias 5 e 6 de dezembro

Será aplicada uma prova de conhecimentos específicos para aqueles que passarem para a próxima etapa do vestibular, realizada nos dias 5 e 6 de dezembro. Conforme a professora Germana Costa Paixão, membro da Comissão Executiva de Vestibular da Uece, o número de selecionados para a próxima fase depende do curso, de acordo com o edital do exame. Ela explica, por exemplo, que se um curso tem 40 vagas, o número de aprovados para a próxima etapa é três ou quatro vezes maior.

Paixão enfatiza o cuidado sanitário que a instituição teve com os alunos que prestaram o exame, devido ao período de crise na saúde, ainda que os indicadores epidemiológicos estejam caindo. “Abrimos o portão um pouco mais cedo, temos um espaço aberto e mais amplo, uma equipe de orientação que já trabalha com a gente”, diz a professora.

Sobre o assunto Previsão muda, e Ceará pode ter chuvas ainda no feriado de Proclamação da República

Enem 2021 terá medidas de segurança contra covid-19

Caso tenham algum sintoma de síndrome gripal, os candidatos têm um tratamento diferenciado e são separados dos demais estudantes. A docente explica que a universidade teve uma menor procura no ano passado, em razão do período mais crítico da pandemia, mas os números estão se aproximando da demanda anterior à crise do novo coronavírus.

Como consultar o gabarito preliminar da prova

O gabarito preliminar será liberado ainda nesta segunda-feira, 15, e pode ser consultado pelo site oficial da instituição cearense.

Tags