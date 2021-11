Como ajudar Isadora, que terá pernas amputadas por causa de anomalia rara

Isadora Freitas, de 3 anos, nasceu com anomalia rara que causa deficiência na tíbia. Por isso, não consegue andar e terá as duas pernas amputadas na próxima sexta, 19. Família está arrecadando fundos para adquirir próteses

A pequena Isadora Freitas, de 3 anos, nasceu com hemimelia tibial, uma anomalia rara que causa deficiência na tíbia, osso localizado entre o pé e o joelho. No caso dela, ambas as pernas foram afetadas pela doença, o que lhe impede de andar; os membros serão amputados na próxima sexta-feira, 19, e o padrinho da criança, Wanderson Freitas, está arrecadando dinheiro para o custeio de próteses e sessões de fisioterapia.

Isadora tem sido acompanhada por um ortopedista pediátrico associado ao Hospital Infantil Albert Sabin (Hias), no bairro Vila União. Ao longo das consultas médicas, família e equipe médica concluíram que a melhor forma de adaptação para a criança é a amputação das duas pernas, próxima ao joelho. Segundo Wanderson, uma clínica local oferta as próteses, somadas a acompanhamento inicial de fisioterapia, por R$ 33 mil.

Sobre o assunto Postos de saúde de Fortaleza aderem ao Programa Unidade Amiga da Primeira Infância

MPCE solicita a interdição de quatro abrigos de idosos em Fortaleza

Em oito dias, sistema socioeducativo cearense teve três episódios de violência

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Sonho dela é andar de bicicleta"



Criada em setembro, a arrecadação online conta com R$ 8.885,69, cerca de 26,93% do valor necessário. Nas redes sociais, Isadora tem um perfil próprio gerenciado pelo padrinho que serve para divulgação de seu cotidiano, como idas à praia e festas de aniversário, além da “vaquinha” em funcionamento. Alegre e corajosa, como descreve Wanderson, Isadora “não se deixa limitar pela doença”, embora seu maior sonho seja pedalar.

“O sonho dela é andar de bicicleta e que as próteses dela sejam das princesas [da Disney]”, relata o estudante de Educação Física. Um problema para Isadora, segundo ele, é ir ao banheiro, pois sempre precisa ir acompanhada. A velocidade na arrecadação dos fundos, infelizmente, não é a que a família esperava. “Estamos muito preocupados, pois a cirurgia já é na próxima sexta e ainda não conseguimos arrecadar nem a metade do valor”, diz Wanderson.

“Estamos muito ansiosos para que ela faça a cirurgia e possa usar as próteses, para que possa ter uma infância melhor, sem tantas limitações. Uma infância em que ela possa correr, andar, andar de bicicleta… Possa ser uma criança muito mais feliz que ela já é”, desabafa o padrinho.

Veja como ajudar Isadora

Para auxiliar na arrecadação de fundos de Isadora, é possível acessar o financiamento criado na plataforma Vakinha. Outra forma é através de transferências por Pix, por meio da chave de telefone (85) 98850-5771 (no nome de Célio Guimarães R. Ferreira).



Tags