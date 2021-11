Postos de saúde de Fortaleza aderem ao Programa Unidade Amiga da Primeira Infância

A Prefeitura de Fortaleza iniciou a 2ª edição do Programa Unidade Amiga da Primeira Infância (Uapi). Segundo a entidade, todos os 116 postos de saúde da Capital aderiram à iniciativa. As ações das Uapis buscam fornecer assistência adequada no cuidado à criança, sobretudo ao longo dos seus primeiros mil dias de vida, para garantir direito ao pleno desenvolvimento.

Dentre as atividades executadas, estão o desenvolvimento de grupos de gestantes, triagem neonatal, consultas, acompanhamento de curvas de crescimento, marcos do desenvolvimento infantil, além do incentivo ao aleitamento materno. Ainda, também são realizadas ações de alimentação saudável complementar, suplementação, esquema vacinal completo e atenção à saúde bucal.



Unidade Amiga da Primeira Infância

O programa foi lançado em 2018, com o intuito de fortalecer as ações que visam melhorar a qualidade de vida das crianças fortalezenses. Ao longo de dois anos, as unidades que se inscreveram na primeira fase da iniciativa foram avaliadas e monitoradas, buscando aprimorar as ações de saúde e o desenvolvimento adequado das políticas de Primeira Infância. Dos 37 postos de saúde que tiveram atuação voluntária e intersetorial em 2021, nove unidades foram destaques e alcançaram a certificação como Unidades Amigas da Primeira Infância.

Em agosto deste ano, Fortaleza reafirmou a parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) assinando o novo termo de adesão da Uapi. A iniciativa já está sendo multiplicada em outras capitais brasileiras, como Belém (PA), Salvador (BA), Recife (PE), São Luís (MA) e Rio de Janeiro (RJ).



