Chegada do Papai Noel: shoppings de Fortaleza iniciam temporada de Natal

A temporada de Natal em alguns shoppings de Fortaleza foi aberta neste sábado, 6, com a chegada do Papai Noel, que é uma das figuras mais emblemáticas do período natalino. Na tarde de hoje, o North Shopping Jóquei, o North Shopping Maracanaú e o Via Sul Shopping receberam o bom velhinho para iniciar os festejos do fim de ano.

Com a chegada do Papai Noel, também foram iniciadas, a partir deste sábado, 6, as visitações ao bom velhinho. No North Shopping Jóquei, no bairro Jóquei Clube, o Papai Noel recebe o público no Piso L1 de segunda a domingo, das 15 às 21 horas, e no dia 24 de dezembro, das 10 às 15 horas. Com acesso gratuito, a visita tem duração de 10 minutos, respeitando as medidas sanitárias de distanciamento social, e permite fotos, conversa e entrega das famosas cartinhas de Natal.

No North Shopping Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), o Bom Velhinho fica na Praça de Alimentação (1º Piso), de 6 de novembro a 24 de dezembro, disponível para visitas das 15 às 21 horas, diariamente, e das 10 às 15 horas na véspera de Natal (24 de dezembro).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No Via Sul Shopping, o público pode ver e conversar com o Velho Noel na Praça de Eventos (Piso L1) de segunda a domingo, das 15 às 21 horas, e no dia 24 de dezembro, das 10 às 15 horas, com acesso gratuito. É possível permanecer com o Papai Noel por 10 minutos para fotos e aquele pedido especial de Natal.

Decoração

Com o tema “Tempo de brincar”, o Natal do North Shopping Jóquei usou o lúdico para ilustrar as festas de fim de ano com tons de vermelho. O empreendimento conta com decoração interativa com trilhos e carrinhos disponíveis para o passeio das crianças, mediante apresentação de cupom resgatado pelo aplicativo do shopping.

No Via Sul Shopping, no bairro Sapiranga, o tema foi “A magia do Natal”. A decoração ficou por conta de uma casinha de chocolate. A ambientação é feita em tons de vermelho e xadrez, com biscoitos gigantes em formato de estrelas, casinhas e bengalas, além de uma árvore de nove metros de altura, com personagens da decoração e a presença do Papai Noel.

Sobre o assunto Natal de Prêmios de Fortaleza terá sorteio de uma casa para incentivar vendas

Feira no Centro de Eventos reúne mais de 300 artesãos; veja programação

Chegada de Papai Noel: confira programação de Natal dos shoppings de Fortaleza

No North Shopping Maracanaú, os tradicionais biscoitos natalinos de gengibre, decorados de açúcar com símbolos e cores do período, são a base da decoração. O Natal do empreendimento tem como tema “A magia do Natal”. Na decoração, estão árvores de Natal decoradas com gingerbreads e bengalas.

Serviço

Visitação ao Papai Noel

North Shopping Jóquei

Onde: Avenida Lineu Machado, 419 - Jóquei Clube - Piso L1

Quando: Segunda-feira a domingo

Horário: Das 15 às 21 horas e das 10 às 15 horas na véspera de Natal (24 de dezembro)

North Shopping Maracanaú

Onde: Avenida Carlos Jereissati, 100 - Centro, Maracanaú - na Praça de Alimentação (1º Piso)

Quando: Segunda-feira a domingo

Horário: Das 15 às 21 horas e das 10 às 15 horas na véspera de Natal (24 de dezembro)

Via Sul Shopping

Onde: Avenida Washington Soares, 4335 - Lagoa Sapiranga (Coité) - Praça de Eventos (Piso L1)

Quando: Segunda-feira a domingo

Horário: Das 15 às 21 horas e, no dia 24 de dezembro, das 10 às 15 horas

Mais informações: Sites dos respectivos shoppings - www.northshoppingjoquei.com.br, www.northshoppingmaracanau.com.br e www.viasulshopping.com.br - e perfis no Instagram @northshoppingjoquei, @northshoppingmaracanau e @viasulshopping.



Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags