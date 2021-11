Natal de Prêmios de Fortaleza terá sorteio de uma casa para incentivar vendas

Com as festividades de fim de ano se aproximando, o varejo de Fortaleza dá início aos preparativos das promoções, ofertas e estratégias de marketing para impulsionar as vendas. A principal programação do comércio de rua na capital cearense, o Natal de Prêmios, será lançada ainda neste mês, conforme informações exclusivas repassadas ao O POVO pelo presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza, Assis Cavalcante.

O representante varejista adianta que haverá o sorteio de uma casa, mas destaca que o movimento de vendas esperado para o Natal de 2021 ainda é incerto diante da instabilidade econômica e social gerada pelo fim do auxílio emergencial e do Bolsa Família, mas que os lojistas estão confiantes e começam a fazer suas apostas em promoções.

"Ainda não sabemos muito bem como serão as vendas, mas estamos confiantes que haverá um bom resultado. Os shoppings e grandes lojas, claro, terão seus sorteios usuais e, para equiparar isso, a CDL, em parceria com a Rede Card, irá sortear uma casa. Nós precisamos disso para atrair mais gente ao centro comercial da Cidade", destaca Assis.

Os detalhes da promoção serão revelados em evento aberto à imprensa junto com a divulgação da operação Centro Seguro 2021, com intuito de promover a segurança pública no centro comercial durante as compras de fim de ano.

Assis antecipa porém que a promoção referente ao sorteio da casa será válida entre os dias 10 e 24 de dezembro deste ano e que envolverá ainda prêmios em dinheiro.

"Nós tínhamos 350 mil pessoas circulando pelo Centro de Fortaleza diariamente antes da pandemia, hoje não chega a 190 mil. Isso afetou muito nossos lojistas, só durante a pandemia perdermos cerca de mil lojas associadas, então o lojista precisa desse apoio, de ações que levem as pessoas de volta ao centro", argumenta o presidente da CDL.

O que o cearense pretende comprar no fim de ano?

Os lojistas destacam ainda que muitas pessoas estão antecipando as compras dos tradicionais presentes de Natal para o mês de novembro e apostando em ofertas da Black Friday para garantir as compras desejadas. Além disso, o Sindicato do Comércio Varejista e Lojista de Fortaleza (Sindilojas) pontua que em 2021 haverá uma grande mudança na lista de compras do cearense.

"O mix de produtos deve mudar muito e os lojistas já estão se antecipando a isso. Como muita gente ficou em casa mais tempo foi percebendo necessidades que antes passavam despercebidas como algum eletrodoméstico. Outro segmento que esperamos um grande fluxo de vendas neste fim de ano é o setor de ótica, já que muita gente adiou a troca por causa da pandemia", afirma Cid Alves, presidente do Sindilojas.

Ele pontua ainda que há uma mudança no hábito de consumo gerada pela pandemia e afirma que os clientes estão mais exigentes e pesquisando mais os preços de cada produto antes de cada compra. "O comércio online cresceu muito na pandemia, mas as vendas físicas ainda representam uma parcela muito importante, principalmente para consumidores que não são tão digitais e estamos investindo nesse público", complementa.

Apostas do varejo cearense para o fim de ano em Fortaleza

Eletrônicos



Calçados



Vestuário



Perfumes



Relógios



Óticas



Artigos para o lar

Fonte: CDL e Sinilojas de Fortaleza

