Oficial é flagrado trafegando em moto da PM com mulher sem capacete e na ciclofaixa

Um oficial da Polícia Militar foi flagrado trafegando na ciclofaixa em uma motocicleta da corporação e com uma mulher na garupa sem o capacete, nas proximidades das Tapioqueiras, na CE-040. As imagens circularam nesta sexta-feira, 5.



Vídeo feito pelo condutor de um automóvel, que filma enquanto dirige, mostra o PM no veículo em movimento. A mulher na garupa sem o capacete. Os dois se deslocam pela ciclofaixa, mas nas imagens é possível identificar a placa da moto e o fardamento da Polícia.

Por meio de nota, a Polícia Militar do Ceará afirmou que o militar foi identificado e teve a motocicleta recolhida. Um procedimento de investigação foi aberto para apurar o caso. "Ademais, a Corporação ressalta que não compactua com a conduta do militar envolvido no caso".



