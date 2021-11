Feira no Centro de Eventos reúne mais de 300 artesãos; veja programação

A terceira Feira Nacional de Artesanato e Cultura (Fenacce) reúne mais de 300 artesãos, produtores, artistas e demais envolvidos na cadeia da economia criativa em evento híbrido no Centro de Eventos do Ceará.

Com o tema "Novos Tempos, Novos Formatos", serão debatidas formas de empreender. Considerada a maior feira de artesanato do Brasil, o evento segue até o próximo domingo, 7 de novembro.

O Sistema Fecomércio participa da edição e o Senac vai oferecer atividades formativas com a participação dos instrutores da instituição.

O público pode participar, por exemplo, da oficina de embalagens com motivos natalinos e palestra sobre empreendedorismo e arte com Antônio Rabelo, escultor, pintor, desenhista e desenvolvedor de projetos sociais, que acontece no dia 6, às 18h.

O Sesc integra a Fenacce com conteúdos culturais e atrações artísticas. Um dos destaques desta quinta-feira, 4 de novembro, é a apresentação do Juruviara, cantor, compositor e instrumentista, que vai se apresentar com forró pé de serra no Centro de Eventos.

O público que visitar a Fenacce vai ter a oportunidade de saber mais sobre alguns dos Mestres da Cultura, além de expor suas artesania. São eles: Mestre Edimar Mendes (Maranguape), Mestra Dona Branca (Ipu), Mestra Raimunda Lúcia Lopes - Mestra Raimundinha (Trairi), Mestra Maria Helena (Aracati), Mestra Alexandra Oliveira (Aquiraz) E Mestre João Pedro (Juazeiro Do Norte).

Na ocasião, os participantes também vão poder conhecer as ofertas do Cartão do Empresário, que traz descontos e condições especiais nos produtos e serviços oferecidos pelo Sistema Fecomércio.

Serviço

Feira Nacional de Artesanato e Cultura no Ceará (Fenacce)

Período: até domingo, 7 de novembro

Horário: das 15h às 22h

Local: Centro de Eventos - Avenida Washington Soares, 999 - Edson Queiroz

Programação

Senac

05/11

Oficina – Empreendedorismo: custos e ganhos da profissão, com Ana Aracelly Lima

Horário: 16h

06/11

Oficina - Embalagens com motivos natalinos, com Lindimarcia Ramires

Horário: 17h10

06/11

Palco Talk Show – Empreendedorismo e Arte, com Antonio Rabelo

Horário: 18h

Sesc

04/11

Artes Cênicas: A Trupe do Carrapicho

Horário: 16h

Reisado do Garajal

Horário: 17h

Apresentação musical: Juruviara

Horário: 21h

05/11

Artes cênicas: Calu Maravilha

Horário: 18h49

Apresentação musical: Banda Ai Tem Xote

Horário: 21h

06/11

Artes cênicas: Cia. Cordapes

Horário: 19h

Apresentação musical: Grupo Borogodó

Horário: 21h

07/11

Tradição: Coco do Iguape

Horário: 18h

Apresentação musical: Tarcísio Sardinha

Horário: 19h

Stand Mestres da Cultura

Até o dia 07/11, de 15h às 22h

Stand do Sistema Fecomércio

Até o dia 07/11, de 15h às 22h

