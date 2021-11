Deputado apresenta projeto que proíbe Carnaval no Ceará em 2022

O deputado estadual Apóstolo Luiz Henrique (PP) apresentou um Projeto de Lei (PL) que visa proibir festas de Carnaval em 2022 no Ceará. Segundo a proposta, lida nesta quinta-feira, 4, no Plenário da Assembleia Legislativa (AL-CE), “fica proibida a realização das festividades de Carnaval em 2022 no Estado do Ceará, bem como a realização de quaisquer festas, blocos carnavalescos ou eventos de pré-carnaval, em ambientes abertos ou fechados, promovidos por iniciativa pública ou particular no período”.

O parlamentar, membro da bancada evangélica da Casa, justificou a medida em razão da “emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus”. Na justificativa do PL, ele afirma que “embora seja importante economicamente, se trata de uma festa realizada em espaço aberto para toda a população, sem limite de capacidade. O mesmo deputado, durante a pandemia, defendeu a reabertura das igrejas.

Ainda segundo o texto, há o receio de que uma festividade com essa magnitude “possa gerar um novo surto de pessoas infectadas e não estaremos preparados com número de leitos para restabelecer os quadros clínicos”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na sessão desta quinta-feira, o deputado disse não estar preocupado se a matéria for impopular. “Não estou preocupado se alguém vai ficar com raiva de mim ou se alguém vai deixar de votar em mim em 2022. Quem me colocou nessa Casa foi Deus, usando o povo que tem temor a ele e que ama a ele”. O parlamentar disse ainda que a previsão é que, em 2022, o mundo ainda esteja combatendo a pandemia de Covid-19 e fez um apelo à causa.



Leia a proposta na íntegra clicando aqui.



Tags