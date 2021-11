Filho volta ao local do crime e confessa tentativa de homicídio contra os próprios pais

O jovem Flávio Carvalho Cardoso Júnior, de 25 anos, conhecido como Cláudio Júnior, foi preso em flagrante suspeito de tentar matar os próprios pais, Maria Vanda Feijão Cardoso e Flávio Carvalho Cardoso, de 43 e 44 anos, respectivamente. A tentativa de homicídio foi na casa da família, em uma vila localizada na avenida na Humberto Monte, no bairro Bela Vista, em Fortaleza. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a captura foi na noite dessa quarta-feira, 3, pouco tempo depois da tentativa de homicídio.



As duas vítimas estavam em casa assistindo TV quando o filho chegou e começou uma discussão com o pai sobre uma compra que ele teria feito no cartão de crédito do filho, ainda segunda a SSPDS. Depois disso, o rapaz esfaqueou o pai. A mãe, ao tentar intervir, também foi lesionada. O filho saiu de casa, conforme testemunhas, "como se nada tivesse acontecido". O pai e a mãe foram socorridos pelo Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu).

Depois que o Samu e a Polícia saíram do local, o filho voltou e confessou o crime. Os moradores se revoltaram e queriam começar um linchamento. Conforme a Polícia Militar do Ceará (PMCE), a composição foi acionada via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), após o suspeito ferir os pais durante um conflito. Em nota, a SSPDS afirma que os policiais militares chegaram ao imóvel, onde encontraram o homem, que não ofereceu resistência à prisão.

"O homem e uma faca apreendida no imóvel foram encaminhados ao 10º Distrito Policial, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), onde foi aberto um inquérito por tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe", conclui a SSPDS em nota.

