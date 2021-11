Homem é preso por tentar matar os próprios pais em Fortaleza

Caso aconteceu no bairro Bela Vista e a motivação, segundo primeiras apurações policiais, seria a cobrança de uma compra feita pelos pais no cartão de crédito do filho

Homem de 25 anos é preso após tentar matar os próprios pais no bairro Bela Vista, em Fortaleza. A captura aconteceu na noite de quarta-feira, 3, pouco tempos depois de as vítimas serem lesionadas por um objeto perfurocortante. O motivo, segundo as primeiras apurações da Polícia, seria uma compra que os pais teriam feito no cartão de crédito do filho.

Quando os policiais chegaram ao imóvel o suspeito não ofereceu resistência à prisão. O homem e uma faca apreendida no imóvel foram encaminhados ao 10º Distrito Policial, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), onde foi aberto um inquérito por tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe. O nome do suspeito não foi divulgado pela Polícia como forme de proteger as vítimas.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As informações podem ser repassadas ainda para o (85) 3101-4916, do 10º DP. O sigilo e o anonimato são garantidos.

