Motocicleta com 217 autuações e licenciamento atrasado há 5 anos é apreendida pela AMC

Uma motocicleta com registro de 217 autuações foi apreendida durante uma operação na tarde desta quarta-feira, 3. O caso foi registrado no bairro Montese, em Fortaleza. De acordo com a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), além do veículo estar com o licenciamento atrasado desde 2016, o motociclista e o passageiro estavam sem capacete.

Segundo levantamento realizado pela AMC, o motociclista ainda acumulava autuações por avançar o sinal vermelho e transitar em ciclovias e ciclofaixas. "Condutor e passageiro desprovidos dos equipamentos de segurança arriscam a própria vida. Por cometerem outras infrações, como transitar em espaços exclusivos para ciclistas, também podem comprometer a vida de outras pessoas e certamente a segurança viária da Cidade", destaca a superintendente da AMC, Juliana Coelho.

Estudo divulgado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) mostra que usar capacete corretamente reduz em até 40% o risco de morte e em até 70% as chances de sofrer ferimentos graves na cabeça. Em Fortaleza, de acordo com levantamento da AMC, os motociclistas representam metade das mortes no trânsito.

Segurança no Trânsito

Para prevenir fatalidades, a Autarquia oferece gratuitamente o curso de pilotagem segura aos motociclistas. A formação tem como objetivo desenvolver habilidades na condução do veículo para enfrentar qualquer situação no trânsito e estimular um comportamento mais seguro. Os interessados podem se inscrever no site da AMC.



