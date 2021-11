Barracas da Praia do Futuro têm movimento intenso neste feriado

O público que tem sido maior a cada final de semana traz boas expectativas para o final de 2021 no setor

Um dia quente e ensolarado em Fortaleza é convite certo para desfrutar das praias. Neste feriado de Finados, 2 de novembro, não é diferente. Na Praia do Futuro, o fluxo de carros e banhistas já era intenso por volta das 10 horas, quando a equipe do O POVO chegou ao local, e se tornou maior com o avançar da manhã.



"Geralmente no dia de Finados, a gente espera um público que chega a partir das 12 horas", explica Jessica Tanaka, administradora e proprietária da barraca Arpão. Segundo ela, os feriados dos últimos meses foram muito positivos para o setor. "O movimento está ótimo. Voltando com tudo e seguindo ainda todos os parâmetros de cuidado. A expectativa é conseguir recuperar o que perdemos nos meses mais críticos da pandemia", afirma.

Sobre o assunto 80% das praias do Ceará estão próprias para banho; veja quais são

Ceará registra chuva em 15 cidades neste fim de semana

Confira programação do Dia dos Finados no Ceará e o que funciona

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A avaliação também é positiva para Edivaldo Sampaio, gerente da barraca Chico do Caranguejo. "Estamos com um bom movimento, mas como é Dia de Finados o fluxo é menor que no em outros feriados", aponta.

O público que tem sido maior a cada final de semana traz boas expectativas para o final de 2021 no setor. "Aos poucos estamos voltando ao fluxo normal. Grande parte da população está sendo vacinada e acredito que vamos ter um fim de ano excepcional e bastante movimentado", avalia.

Com informações do repórter Gabriel Borges

Tags