Fortaleza é escolhida pela UE para plano de desenvolvimento sustentável

A Capital cearense está entre as 12 selecionadas para participar da iniciativa de Cooperação Urbana da União Europeia; Fortaleza trocará experiências com cidade alemã por 24 meses

Fortaleza participará de um plano conjunto de desenvolvimento urbano sustentável com foco em economia circular e resíduos sólidos. A capital cearense foi selecionada pela União Europeia e trabalhará trocando experiências com a cidade alemã de Essen pelos próximos 24 meses. O projeto será coordenado pela Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação da Prefeitura de Fortaleza (Citinova).

O evento de início dos trabalhos acontece nesta terça-feira, 28, e conta com as cidades europeias e seus pares da América Latina e da América do Norte, assim como os representantes das delegações da União Europeia e da Direção-Geral da Política Regional e Urbana da Comissão Europeia. Belo Horizonte, Manaus e o estado do Paraná também fazem parte do projeto no Brasil.

Durante o período do projeto, será desenvolvido um plano de trabalho coletivo e compartilhado, por meio da troca de experiências entre as cidades. Além disso, serão realizadas nos próximos dois anos sessões de introdução com a contraparte europeia para avançar na definição das áreas temáticas de cooperação, eventos internacionais de networking, visitas de estudo, webinários temáticos com especialistas, e elaboração de um Plano de Ação Regional e Urbano.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto ITA e IFCE estabelecem parceria visando hidrogênio verde

Com 6 contratos, Ceará acumula mais 10 propostas de investimento em hidrogênio verde

Ministro recebe estudantes durante programa de capacitação ambiental

BNDES seleciona 25 startups para apoio financeiro gratuito

Segundo o prefeito José Sarto (PDT), o projeto de cooperação entre cidades promovido pela União Europeia resulta das inovadoras políticas públicas implementadas em Fortaleza. “Esperamos realizar projetos de economia circular, a partir dos materiais recebidos nos ecopontos de Fortaleza, permitindo um novo uso e colaborando com a sustentabilidade proposta pela Agenda 2030", afirmou.

O presidente da Citinova, Luiz Alberto Sabóia, destacou a parceria com Essen e a troca de conhecimento entre as duas cidades. "O foco da parceria vai ser na área de resíduos sólidos e economia circular, que envolve coleta seletiva e geração de valor a partir dos resíduos. Nós teremos o prazer de trabalhar com Essen, que é a oitava cidade da Alemanha e que tem uma experiência muito exitosa em sustentabilidade ambiental e de resíduos sólidos”, disse.

O Brasil faz parte da iniciativa IURC América Latina, segunda fase do programa de Cooperação Urbana Internacional (IUC) da União Europeia, que busca promover o compartilhamento de conhecimento e a cooperação entre cidades e regiões em desenvolvimento urbano sustentável e inovação regional.

Outros cinco países fazem parte do projeto: Argentina, Chile, Colômbia, México e Peru. Ao todo, 12 cidades desses países irão cooperar com 12 cidades europeias por meio de emparelhamentos e clusters temáticos.



Tenha acesso a todos os colunistas. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags