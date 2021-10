Veja quais os destinos mais procurados pelos passageiros da Rodoviária de Fortaleza

Os destinos mais procurados dentro do Ceará até o momento são Sobral, Juazeiro do Norte, Itapipoca, Canindé e Iguatu

O Terminal Rodoviário Engenheiro João Tomé receberá um intenso fluxo de passageiros nos próximos cinco dias. Nesta sexta-feira, 29, cerca de 8.500 pessoas passarão pelo local, de acordo com a coordenadoria de transporte da Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce). Para muitos, os próximos dias representam um momento de viajar, descansar e reencontrar a família. É o caso da advogada Fernanda Sales, de 46 anos, que está viajando para Guajiru. "Eu quero aproveitar e descansar um pouquinho. Eu volto no dia 2 de novembro e vou aproveitar a folga", comenta.

Além da advogada, a funcionária pública, Maria Vitória dos Santos, de 67 anos, pretende visitar a neta em Mossoró, município no interior do estado do Rio Grande do Norte. "Eu estou indo à Mossoró, visitar minha neta e passear um pouco para aproveitar o feriado", comenta.

O total de passageiros que acessará o Terminal Rodoviário de Fortaleza durante o fim de semana e o Feriado dos Finados é de 29 mil. Eles devem embarcar entre 29 de outubro e 02 de novembro em destinos intermunicipais e interestaduais. Os destinos mais procurados dentro do Ceará até o momento são Sobral, Juazeiro do Norte, Itapipoca, Canindé e Iguatu. Já entre os destinos interestaduais estão Teresina (PI), Natal (RN), Recife (PE), Parnaíba (PI) e João Pessoa (PB).



A Agência calculou um aumento de 32% em relação à semana anterior. As empresas de transporte disponibilizarão 180 viagens extras, número que pode aumentar de acordo com a demanda. Além disso, a rodoviária conta com posto de testagem Covid-19. Os passageiros podem ter acesso ao teste rápido, localizado na plataforma de desembarque da rodoviária. Os agentes da vigilância epidemiológica também estão no local e realizam abordagens para incentivar a população que passa no local a fazer o teste.

Informações para passageiros

Os passageiros devem adquirir os bilhetes de passagens com antecedência. Eles devem chegar ao Terminal Rodoviário com 1h de antecedência ao embarque, conferir a documentação necessária para o embarque, principalmente das crianças; checar se todas as bagagens estão devidamente identificadas com nome, telefone e endereço; e dirigir-se ao embarque com 30 minutos de antecedência.

Serviço

Contatos úteis: Terminal Rodoviário: (85) 3256-2040; 3256-5786 | Juizado de Menores: (85) 3231-1015. Site do Terminal: www.rodoviariafortaleza.com



Cerca de 29 mil passageiros devem embarcar entre 29 de outubro e 02 de novembro em destinos intermunicipais e interestaduais (Foto: Mônica Damasceno/ O POVO CBN)



*Com informações da repórter Mônica Damasceno

