Feriado de finados movimenta aeroportos e rodoviárias de São Paulo

Neste feriado de finados cerca de 420 mil pessoas devem embarcar e desembarcar pelos terminais rodoviários de São Paulo, de hoje (29) até quarta-feira (3). Os destinos mais procurados são as cidades do Sul de Minas Gerais, interior e litoral de São Paulo, Rio de Janeiro, Angra dos Reis, Florianópolis e Belo Horizonte.

A previsão da Socicam, administradora dos terminais Rodoviários da Barra Funda, Tietê e Jabaquara é de que nos dias 29 e 30 de outubro, sejam disponibilizados 364 ônibus extras para atender a demanda de passageiros. Caso seja necessário, mais carros podem ser disponibilizados.

A retomada do movimento de passageiros acontece de forma gradual no transporte rodoviário. Os terminais rodoviários de São Paulo, que registraram queda de 90% nos embarques em abril de 2020, atualmente apresentam redução na casa dos 36%, em comparação ao período pré-pandemia.

Para quem vai viajar neste feriado, a concessionária recomenda:

- Use máscara. De acordo com a Lei Federal nº 14.019, o uso da proteção facial é obrigatório em espaços públicos e privados acessíveis ao público;

- Atenção para as aglomerações. Além da demarcação de piso e assentos, os terminais contam com colaboradores em ronda, avisos sonoros e visuais que alertam para o distanciamento social. Obedeça os avisos de distanciamento e, se puder, compre a sua passagem pela internet;

- Caso não seja possível realizar a compra online, antes de se deslocar ao terminal rodoviário entre em contato com a empresa de ônibus que deseja viajar para checar a disponibilidade de passagens e opções de datas e horários;

- Lave bem as mãos sempre que puder ou faça uso constante de álcool em gel;

- Caso apresente algum sintoma relacionado à covid-19, entre em contato com a empresa e remarque sua viagem. O passageiro rodoviário tem prazo de até um ano para remarcar a data da sua passagem.

A Campanha Embarque Seguro com a Socicam permanece nos terminais, que estão preparados para receber o público com dispensador de álcool gel 70% e lixeiras exclusivas para o descarte de máscaras, luvas e lenços.

Guarulhos