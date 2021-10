Finados: São Paulo deve ter 3 milhões de veículos nas estradas

O feriado prolongado de Finados (2 de novembro) deve elevar o fluxo de carros nas rodovias do estado de São Paulo. A expectativa é que, entre esta sexta (29) e terça-feira (2), quase três milhões de veículos circulem pelos principais corredores rodoviários que ligam a capital ao interior e litoral paulista: Anchieta-Imigrantes, Ayrton Senna-Carvalho Pinto, Castelo Branco-Raposo Tavares e Anhanguera-Bandeirantes.

Os dados são da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), que regula as concessionárias que administram rodovias concedidas. Durante os dias do feriado prolongado, as ações de assistência rodoviária serão intensificadas na malha concedida que abrange 11,7 mil quilômetros de rodovias.

A Artesp orienta os motoristas a programarem as viagens para fugir de congestionamentos, evitando os horários de maior movimento, previstos para sexta-feira das 16 às 20 horas, sábado (30), das 8 às 12 horas e terça-feira (2), das 11 às 20 horas. Os motoristas podem ainda se planejar utilizando informações de tráfego das rodovias, disponíveis nos sites das concessionárias. Além disso, mensagens com orientações serão veiculadas nos painéis eletrônicos distribuídos pelas estradas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No Sistema Anchieta-Imigrantes, que dá acesso aos municípios da Baixada Santista, a estimativa da concessionária que administra o trecho é de 200 a 310 mil veículos em direção ao litoral.

Já na Ayrton Senna-Carvalho Pinto são esperados 998 mil veículos (nos dois sentidos) durante os dias de feriado prolongado. No Sistema Castello-Raposo, a expectativa é que o fluxo seja de 609 mil veículos. No Sistema Anhanguera-Bandeirantes devem circular 802 mil veículos, entre saída e chegada à capital.

Outros trechos

Rodoanel: A concessionária que administra o Rodoanel Mario Covas (trechos sul e leste) aguarda mais 500 mil veículos, sendo 381 mil no trecho sul e outros 181 mil no trecho leste. Já no trecho oeste a estimativa é de aproximadamente 1 milhão de veículos.

Tamoios: Para a Rodovia dos Tamoios, importante ligação entre o Vale do Paraíba e o litoral norte, estão previstos 154 mil veículos.

Operação Finados

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia hoje, em todo o país, a Operação Finados 2021. Durante todo o feriado prolongado, ela reforçará o policiamento ostensivo em locais e horários de maior incidência de acidentes graves e de criminalidade. Segundo a PRF, o objetivo é garantir aos usuários das rodovias federais segurança, conforto e fluidez do trânsito.

A soma desses esforços e ações estratégicas tem finalidade preventiva porque historicamente há um aumento relevante do fluxo de veículos e de ônibus de passageiros nas rodovias do país durante esse período. Esses são fatores que contribuem para o aumento da violência no trânsito, podendo provocar elevação na quantidade de acidentes nas estradas.

A operação, que se estende até 2 de novembro, a PRF intensifica a fiscalização de trânsito com o aumento do efetivo e de rondas ostensivas.

Tags