Mais de dez pessoas são encontradas mortas em Fortaleza e Região Metropolitana nesta sexta, 29

Pelo menos dez pessoas foram mortas nesta sexta-feira, 29, em Fortaleza e Região Metropolitana. Os casos foram registrados entre às 1h56min e às 18 horas.



Por volta das 1h56min um homicídio foi registrado no Santa Maria, Ancuri, Grande Messejana. Já por volta das 6h42min, uma pessoa foi morta no bairro Granja Portugal, em Fortaleza. A vítima do sexo masculino foi atingida por tiros e morreu no local.

Às 8 horas, um corpo foi encontrado no Rio Maranguapinho, entre o São Miguel, Caucaia e o Genibaú, Fortaleza. A vítima do sexo masculino não possuía identificação.

Já por volta das 14h30min, um homicídio foi registrado na Pacatuba. Às 15 horas duas jovens foram executadas no Mondubim. Elas foram vítimas de integrantes uma facção criminosa, que as filmaram e exibiram as imagens das garotas ainda vivas nas redes sociais.

Ainda houve um homicídio em Pacajus por volta das 17 horas e outro caso no Planalto Ayrton Senna, por volta das 17h30, dentro de uma barbearia. A vítima do sexo masculino.

Por volta das 18 horas, um homicídio foi registrado no Coaçu, Eusébio, Região Metropolitana de Fortaleza.

