Suspeitos de furtarem o rapper Matuê alugaram apartamento no mesmo prédio

Com a dupla de criminosos a polícia apreendeu cerca de R$ 10 mil em espécie e joias do cantor

Suspeitos de furtarem o cantor Matuê nessa segunda-feira, 25, alugaram apartamento no mesmo prédio há 2 meses para acompanhar seus horários. Seis pessoas participaram do crime, dois sendo atuantes como fornecedores de dados privilegiados e de facilitação para entrada no condomínio. Segundo a Polícia, os criminosos acompanhavam as publicações do artista com joias e dinheiro em suas redes sociais e planejaram o furto.

A dupla Antônio Gilmauro Batista Ramalho, de 31 anos, e Gean Soares de Oliveira, de 24 anos, que já responde por furto qualificado, foi presa nessa terça-feira, 26, quando retornava para Novo Oriente (CE), cidade onde residia. Gilmauro e Gean já eram conhecidos pelos policiais civis e foram abordados na cidade de Canindé (CE), por agentes federais que estavam no posto da Policia Rodoviária Federal (PRF).

Com eles, a Polícia apreendeu cerca de R$ 10 mil em espécie e joias do cantor. Porém, de acordo com as investigações, o valor levado era 10 vezes maior.

De acordo com as investigações, Gilmauro atuou dirigindo o carro utilizado na ação criminosa. Já Gean teria entrado no apartamento da vítima na companhia de outro suspeito já identificado pela Polícia. Imagens do circuito interno de câmeras ajudaram na identificação dos suspeitos.

Detalhes do trabalho policial foram divulgados nesta quinta-feira, 28, em coletiva de imprensa na sede da Superintendência da Polícia Civil, no Centro de Fortaleza.

Coletiva de imprensa sobre o furto ao apartamento do rapper Matuê. (Foto: Angélica Feitosa)







Logo após tomarem conhecimento do caso, os policiais civis iniciaram as investigações que resultaram nas prisões dos suspeitos, bem como na recuperação de parte do material levado: joias e dinheiro. Um cofre também foi furtado, mas ainda não foi recuperado. A Polícia Civil mantêm as investigações no sentido de localizar os outros integrantes do grupo criminoso. Parte do material apreendido já foi restituído ao proprietário.



(Com informações da repórter Angélica Feitosa)





Denúncias



A Policia Civil mantém os trabalhos sobre a atuação criminosa do grupo no intuito de apurar a participação de outras pessoas envolvidas em roubos. A DRF disponibiliza um número para denúncias para onde podem ser repassadas informações que ajudem os trabalhos investigativos. As denúncias podem ser feitas para o número (85) 3101-1141.0 sigilo e o anonimato são garantidos.



