Barbeiro é morto dentro de comércio; moradores relatam punição por não pagamento à facção

Ednaldo Mota da Silva, 46, foi morto na noite dessa sexta-feira, 29, no bairro Planalto Ayrton Senna, em Fortaleza. Ele era proprietário de uma barbearia e estava no próprio estabelecimento no momento do crime.

Ednaldo era conhecido como "Bila" e era dono da Barbearia do Bila. Conforme O POVO apurou com amigos da vítima, ele não era envolvido com o crime organizado e teria sido morto por não pagar o "pedágio" aos criminosos. "O Pedágio" é como se chama uma taxa que as facções exigem de comerciantes locais para que eles funcionem sob o aceite das organizações criminosas.

A Polícia Militar esteve no local e resguardou o lugar para a chegada da Perícia Forense e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Um inquérito policial foi instaurado e o caso é apurado pela 9a Delegacia do DHPP (Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa). A Polícia não detalhou informações sobre a possível motivação do crime.

Este foi um dos 10 homicídios e achados de cadáveres que aconteceram nesta sexta-feira, 29. Um inquérito policial foi instaurado e o caso é apurado pela 9a Delegacia do DHPP.

Denúncias

A Polícia afirma que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As denúncias podem ser encaminhadas ainda para o número (85) 3257-4807, do DHPP. O sigilo e o anonimato são garantidos.

